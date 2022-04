Musikschule Strasshof räumte Preise ab

Werbung Weintour Weinviertel Anzeige Best of Weintour in Hohenruppersdorf

Trotz der erschwerten Bedingungen mit Lockdown und Fernunterricht konnten drei Schüler der Regional-Musikschule beim Landes-Musikschulwettbewerb „Prima la Musica“ teilnehmen.

Kinga Jurth aus der Klavierklasse von Musiklehrerin Barbara Ruppnig und Michael Kraft aus der Klavierklasse von Musiklehrerin Anita Jurth traten in der Altersgruppe B, Wertungskategorie Klavier-Solo am Online-Wettbewerb „Prima la Musica“ an.

Dazu mussten sie ihr Programm vorher in der Musikschule vor der Kamera einspielen. Beide Schüler wurden von der Fachjury mit jeweils einem ersten Preis belohnt.

Kallista Kelava aus der Gitarrenklasse von Musiklehrerin Maria Benischek durfte in der Altersgruppe 3, Wertungskategorie Gitarre-Solo, ihr Programm in Präsenz im Festspielhaus St. Pölten vortragen. Sie überzeugte die Fachjury mit ihrer einfühlsamen Darbietung und erhielt ebenfalls einen ersten Preis. Auf ihren Auftritt wurde sie auch im Staging von Musiklehrerin Monika Hoschtalek vorbereitet.

Zu Ehren der jungen Talente und ihrer Erfolge gab es eine kleine Feier im neuen Veranstaltungssaal der Regionalmusikschule.

SPÖ-Vizebürgermeister Walter Vock war überaus beeindruckt von den Leistungen der jungen Künstler. Gemeinsam mit Direktor Norbert Suchy sprach er allen Schülern, Lehrern und Eltern seinen Dank für die Zusammenarbeit und das Engagement aus.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.