Orther Musikschüler unter den Landesbesten

Zum 29. Mal fand im Festspielhaus St. Pölten und in benachbarten Austragungsstätten der „Prima la Musica“-Landeswettbewerb für NÖ statt. Von insgesamt 62.000 NÖ Musikschülern stellten sich 770 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 6 und 21 Jahren in unterschiedlichen Alters- und Wertungskategorien der fachkundigen Bewertung und dem Feedback einer kompetenten Jury.

„Prima la Musica“ gilt als größter und wichtigster Jugendmusikwettbewerb in Österreich mit dem Ziel, Nachwuchstalente auf ihrem musikalischen Werdegang zu unterstützen und die Freude am Musizieren nachhaltig zu stärken. Mit ihrer Teilnahme am Wettbewerb signalisieren die Schüler, dass sie Besonderes leisten wollen, sich Ziele stecken und damit ein hohes Maß an Durchhaltevermögen, Engagement und Fleiß aufbringen.

Die "Pianokatzen" konnten in ihrer Altersklasse den tollen 2. Preis erspielen. Foto: privat

In der Wertungskategorie Kammermusik für Klavier konnte die Musikschule Orth in der Altersgruppe A (6 bis 7 Jahre) mit dem Klavierduo „Klavissimo“ mit Laura Würkner und ihrem Spielpartner Michael Pavlicek aus dem Musikschulverband St. Barbara-Matzen den 1. Preis erreichen. In derselben Wertungskategorie erspielte das Klavierduo „Pianokatzen“ mit Kristin Tuitz und Emilie Zatschkowitsch den 2. Preis.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.