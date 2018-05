Betritt man das Schloss Prinzendorf, wähnt man sich nicht unbedingt im Zuhause eines Skandalkünstlers. Hinter dem Eingangstor mit dem simplen Schild „Nitsch“ breitet sich ein wahres Kleinod vor dem Besucher aus: üppige Rosensträucher, barocke Architektur, lebendige Tierwelt. Seit über 40 Jahren hat Hermann Nitsch hier seinen Ruhepol gefunden. Im Sommer wird der weltbekannte Künstler 80 Jahre alt.

Nitsch-Schloss in Prinzendorf. | NOEN, NÖN

Wie sehr er es genießt, in den sanften Hügeln und weiten Feldern der Landschaft eingebettet aus dem Fenster zu blicken, wird im Gespräch schnell klar. Zwei Hunde begrüßen „Eindringlinge“ ebenso neugierig wie die Schlosskatze, die offenbar stets zum Spielen aufgelegt ist. Wartet man ein bisschen, wird auch eine Ziege vorstellig oder stolziert ein Pfau über den Innenhof des Anwesens.

„Ich finde es größenwahnsinnig zu glauben, jetzt ist das Werk abgeschlossen.“ Künstler Hermann Nitsch

Für diese Idylle ist Hermann Nitsch einen weiten Weg gegangen – und hat viele Kämpfe ausgefochten. Am 29. August 1938 in Wien geboren, erlebte Nitsch die Wirren des Zweiten Weltkrieges mit. Nur wenige Monate bevor er das Licht der Welt erblickte, kam es zum „Anschluss“ Österreichs an Nazi-Deutschland. Der Vater fiel im Krieg, Nitsch wurde von seiner Mutter allein großgezogen.

„Für Politik-Kämpfe bin ich zu müde“

Dass sich konservative und auch rechte Parteien immer wieder und zum Teil bis heute an seiner Arbeit stören, nimmt Nitsch mittlerweile mit einer gewissen Gelassenheit hin. „Ich habe für Politik nichts übrig“, erzählt er der APA. „Aber es gibt schon politische Auffassungen, die meine Arbeit immer noch bekämpfen.“ Selbst sei er aber mittlerweile zu müde, um all diese Kämpfe aufzunehmen. Dabei sind es wohl genau seine Streitbarkeit und sein Wille, die letztlich zu seiner Etablierung in der Kunstwelt führten.

Heute genießt der Meister das Leben im Schloss, zeigt sich aber keineswegs altersmilde. Weiterhin plant er Aktionen, schafft neue Bilder und will eine Neuauflage seines Sechs-Tage-Spiels initiieren. „Ich hoffe, dass noch offene Zeit für die Entwicklung meiner Arbeit bleibt“, so Nitsch.

Werkschau

Das Nitsch-Museum Mistelbach widmet dem Künstler anlässlich seines 80. Geburtstages eine groß angelegte Ausstellung mit rund 500 Exponaten. Die umfangreiche, biografisch angelegte Schau „Leben und Werk“ ist seit Samstag im Nitsch-Museum in Mistelbach zu sehen.