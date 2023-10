Sonderzug machte in der Gemeinde halt

Die Gäste des mit 130 Personen ausverkauften Zuges wurden am Bahnhof vom Bürgermeister der Großgemeinde Hauskirchen, Helmut Arzt, begrüßt und nach kurzer Erklärung des Programmablaufes durch den Obmann des Vereins „Neue Landesbahn“, Gerhard Ullram, mit Traktoren zum Festgelände des Erdäpfelmuseums gebracht, wo sie durch örtliche Anbieter kulinarisch versorgt wurden.

Aufgrund der großen Anzahl an Gästen wurden diese in zwei Gruppen aufgeteilt, sie genossen abwechselnd eine Führung durch das Gelände des Erdäpfelmuseums sowie eine Kellergassenführung in der nahen „Zistersdorfer Straße“. Bei Letzterer wurden in zwei geöffneten Kellern Kostproben erlesener heimischer Tröpferln kredenzt. Mit den teils geschmückten und optisch äußerst gepflegten Traktoren ging es anschließend wieder retour zum Bahnhof.

Dort war die fast 50 Jahre alte Diesellok (Baujahr 1975) eine vielbestaunte Attraktion und Lokführer Stefan Rottensteiner hatte viel über die Funktion der einzelnen Teile der Maschine zu erzählen. Pünktlich um 17.30 Uhr erfolgte Abfahrt zurück nach Mistelbach.

„Es war ein äußerst gelungener Nachmittag, wo neben der entschleunigenden Bahnfahrt durch das liebliche Zayatal den Fahrgästen das typische Weinviertel nähergebracht wurde, was auch die Intention des veranstaltenden Vereins für künftige Sonderfahrten darstellt“, so Bürgermeister Helmut Arzt.

Einhelliger Tenor: Man freut sich bereits jetzt schon auf eine Neuauflage in den nächsten Jahren.