Windpark nun feierlich eröffnet

Im Vorjahr errichtete die Windkraft Simonsfeld 14 Windenergieanlagen in den Windparks Poysdorf-Wilfersdorf (Bezirk Mistelbach) und Prinzendorf. Die zehn Anlagen in Prinzendorf produzieren jährlich für 30.000 Haushalte Strom – sie wurden nun mit Vizekanzler Werner Kogler, Landtagsabgeordnetem René Lobner, Bürgermeister Helmut Arzt und vielen Interessierten feierlich eröffnet.

„Wir haben in Österreich die Entscheidung getroffen, bis 2030 hundert Prozent unseres Stroms aus erneuerbaren Energien zu erzeugen. Dafür braucht es mehr Tempo in der Energiewende und noch viele weitere Projekte wie dieses“, betonte Vizekanzler Werner Kogler. Die Regionalität in der Produktion und als Arbeitgeber sowie das Konzept der Bürgerbeteiligung mache den Windpark zu einem Vorzeigeprojekt.

Kogler ergänzte: „Wir konnten unsere Abhängigkeit von russischem Erdgas in den vergangenen Monaten von 80 auf 50 Prozent senken, brauchen aber nach wie vor jedes Windrad, um diese Unabhängigkeit in unserer Energieversorgung weiter auszubauen.“

Bürgermeister Helmut Arzt unterstrich die gute Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und der Windkraft Simonsfeld: „Es war von Anfang an eine Partnerschaft auf Augenhöhe – mit dem gemeinsamen Ziel, einen Beitrag zur Lösung der Klimakrise zu leisten.“ Und weiter: „Die Windkraft Simonsfeld und die Gemeinde Hauskirchen haben hier gemeinsam schon Großes geleistet und ich freue mich bereits auf weitere Projekte.“

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.