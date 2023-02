Total verwirrt und 1,9 Promille: Freispruch für angeblichen Angreifer

Nichts weniger als einen „glasklaren Freispruch“ für seinen Mandanten (41) forderte Verteidiger Slaviša Žeželj am Landesgericht von Richter Martin Bodner. Folgt man der Version des Opfers (52), das von einem „Mordversuch“ und einem großen Küchenmesser sprach, ein kühnes Unterfangen. Allerdings machte schon die Anklageschrift zu diesem Fall stutzig: Die Staatsanwaltschaft wollte den 41-Jährigen „nur“ für schwere Körperverletzung zur Verantwortung ziehen.

Also befragte Bodner zuerst den beschuldigten Maschinentechniker. Er sei wegen Arbeiten an einer Baustelle in Probstdorf gewesen und hätte in einer Wohnung in der Nähe mit dem 52-Jährigen vom 19. auf den 20. August letzten Jahres übernachten sollen. Seinen Mitbewohner habe er aber reglos am Boden liegend vorgefunden – stark alkoholisiert. Daraufhin rief er den Vermieter (49) an, um ihm die Situation zu schildern. Dessen routinierte Reaktion: „Ja, kenn ich, weckst du auf.“

Das sei – angesichts der Tatsache, dass sich der Mann kaum auf den Beinen halten konnte – gar nicht so leicht gewesen. Trotzdem verließ der 52-Jährige gegen 23.30 Uhr die Unterkunft, nur mit Boxershort und T-Shirt bekleidet. Der gebürtige Mongole wurde später um 3.15 Uhr morgens hinter einer Kiste auf einem Kartoffelacker aufgefunden und aufgrund seines schwerst betrunkenen Zustands in die psychiatrische Abteilung des Landesklinikums Tulln gebracht.

„Verprügelter“ wies keine Verletzungen auf

An dieser Stelle der Verhandlung wurde es für die Anklage trüb. In Tulln wurden nämlich keine Verletzungen des 52-Jährigen dokumentiert, lediglich dessen Alkoholisierung von 1,9 Promille. Da der Mann allerdings behauptete, „verprügelt“ worden zu sein, wären sichtbare Verletzungen unvermeidbar gewesen. Ob sich der Richter das vermeintliche Opfer aus dramaturgischen Gründen als letzten Zeugen aufgehoben hatte, weiß man nicht. Der Kunstgriff war jedenfalls gelungen.

So ernst man die Sache nehmen musste, aber der 52-Jährige führte in seiner Aussage die ganze Geschichte selbst ad absurdum. Das fing damit an, dass er gar nicht sagen konnte, wer ihn so unvermittelt in der Nacht angegriffen habe. Nachdem der Angreifer – vielleicht auch zwei – warum auch immer von ihm abgelassen habe, sei plötzlich der 41-Jährige mit einem Messer vor ihm gestanden: „Ich musste weglaufen.“

Dass er ein Alkoholproblem habe, stritt er konsequent ab, er trinke nur „ab und zu“. Dass er mit 1,9 Promille sehr stark betrunken gewesen sei, hielt ihm der Richter vor, was der Mann nicht gelten ließ: „So viel trink ich nicht.“ „Sie waren komplett zu“, so Bodners Replik, der nachschob: „1,9 Promille hab ich noch nicht geschafft.“ Da hatte es Žeželj in seinem Schlussplädoyer leicht: „Was soll man da noch sagen.“ Es wurde ein glatter Freispruch.

