Neue Weinsorte mittels DNA-Analyse entdeckt

„Blatt Biodiversität“ ist eine Privatinitiative von Thomas Blatt, Präsident des Bundesgemüsebauverbandes. Blatt ist bestrebt, in seinem Heimatort Probstdorf die Biodiversität zu fördern. Eines seiner Projekte ist es, den Ist-Bestand der Fauna und Flora zu erheben, um Schritt für Schritt die Gestaltung Probstdorfs zum Biodiversitätsdorf auf den Weg zu bringen.

Im Zuge einer der unzähligen Recherchen entdeckte Otto Kurt Knoll, Direktor des Vereins zur Förderung der Biodiversität, im Sommer in den Auen von Probstdorf eine Weinrebe, die für ihn interessant erschien. Ferdinand Regner, Leiter des Instituts für Weinbau an der Höheren Bundeslehranstalt, ließ eine genetische Sortenanalyse (DNA-Analyse) durchführen und stellte fest: „Es handelt sich um keine Standard-Rebsorte. Auch in den Rebsortendatenbanken einiger Nachbarländer konnte keine Sorte mit diesem genetischen Profil gefunden werden.“

Erfolglos verlief auch die Zuordnung zu bisher analysierten Wildreben aus den Donau-Auen. „Folglich liegt eine individuelle Rebe vor. Im Sinne der Biodiversität sollte die Sorte wegen ihrer Einzigartigkeit bewahrt und vielleicht vermehrt werden“, so Regner. Erfreut zeigt sich auch SPÖ-Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec: „Diese Rebsorte ist ein Naturschatz und daher von großer Bedeutung für die Artenvielfalt. Ich gratuliere zur Entdeckung.“

Thomas Blatt sieht sich durch die Neuentdeckung dieser individuellen Rebe Weinrebe in Probstdorf bestätigt, dass das Engagement für die Biodiversität von Zukunft ist.

