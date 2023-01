Neues Konzept für Ärzte: „Zentrale muss her!“

Franz Tödling, praktischer Arzt in Probstdorf und Bezirksvertreter der Ärztekammer, lässt mit einem Vorschlag aufhorchen: Immer weniger Ärzte seien am Wochenende bereit, Dienst zu leisten, denn dieser sei nicht mehr zwingend im Kassenvertrag vorgeschrieben und werde auch nur mäßig honoriert.

„Im Jahr kommt man – je nach Größe des Sprengels – auf acht bis zehn Wochenenddienste, das sind rund 18 zusätzliche Arbeitstage.“ Dies sei bei steigender Arbeitsbelastung erschöpfend.

Auch für die Patienten sei es oft mühselig. „Zu mir kommen am Wochenende manchmal Patienten aus Fischamend und fahren dann für ein Antibiotikum in die Apotheke nach Deutsch-Wagram weiter“, erläutert Tödling. Daher schlägt er vor, die Bereitschaftsdienste im Medizinischen Zentrum Gänserndorf (MZG) zu bündeln.

Auch der Apothekendienst sollte sich laut Tödling in Gänserndorf konzentrieren. Mit diesem Modell könnten die Ärzte besser entlohnt werden und die Patienten hätten alles an einem Ort. Für die Kassen entstünden keine Mehrkosten.

„Die Apotheken sehen auch ein Einsparungspotenzial, wenn der Bereitschaftsdienst nur in einer Apotheke, dies aber bei entsprechendem Umsatz, gemacht werden muss“, ergänzt Tödling. Er habe auch schon mit der Landesagentur für Gesundheit Gespräche geführt. Nur leider sei es – seit gut einem Jahr – dabei geblieben.

Bereitschaftsdienst ist keine Akutversorgung

Auf NÖN-Nachfrage bei der Landesagentur heißt es, dass ein Termin bereits vereinbart wurde.

„Grundsätzlich ist anzumerken, dass der gesetzliche Versorgungsauftrag in den NÖ Kliniken sowie des MZG in der Akutversorgung liegt“, so die Landesagentur.

Das heißt, ein Bereitschaftsdienst der niedergelassenen Ärzte ist eben keine Akutversorgung in einer Klinik. Tödling will trotzdem dranbleiben: „Das Modell kann richtungsweisend für die Zukunft der hausärztlichen Versorgung sein.“

