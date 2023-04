Seminar für Landwirte: Auf die Saatgutmischung kommt es an

Das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FIBL) in Wien veranstaltete ein Praxisseminar zur Anlage von Blühstreifen - und zwar im Rahmen eines Bildungsprojektes des Ländlichen Fortbildungsinstitutes (LFI) in NÖ. Unterstützt wurde das Projekt vom Verein zur Förderung der Biodiversität in Probstdorf, dem Österreichischen Kuratorium für Landtechnik und Landentwicklung, von der Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Landwirtschaft Raumberg-Gumpenstein, der Kärntner Saatbau und der Firma Lacon Landschaftsplanung.

Die Landwirte Christian Zehetbauer und Hubert Zatschkowitsch ermöglichten auf ihren Flächen in Probstdorf die Aussaat von ein- und mehrjährigem Biodiversitätssaatgut.

Bernhard Krautzer referierte über die Anlage von Biodiversitäts-Blühstreifen. Krautzer und sein Team vermittelten den Teilnehmern die Themen Saatgutmischungen, Bodenvorbereitung und Saatmaschinen aus Sicht ihrer langjährigen Erfahrung. In der Diskussion mit den Landwirten wurden vielfältige Themen um die Anlage von Blühstreifen besprochen.

