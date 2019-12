Derzeit nisten keine Waldohreulen im Park in der Friedensgasse. Das hat VP-Bürgermeister Helmut Doschek „mit Experten in Abstimmung mit der BH und dem Bezirksförster abgeklärt“. Für das Projekt „Wohnungen in der Friedensgasse“ steht damit fest: Der bereits im Dezember des Vorjahres einstimmig beschlossene Grundverkauf kann nun abgeschlossen werden. Dann wird das Bauvorhaben vom Wohnbauträger „Schönere Zukunft“ weiterverfolgt.

Die Vorgangsweise der Stadtgemeinde rief jedoch Heribert Artner auf den Plan, er zeichnet für die Bürgerbewegung „Natur! Denk mal!“ verantwortlich. Die Initiative lehnt das Projekt kategorisch ab und fordert einen Stopp des Vorhabens. In der Absicht, es weiter voranzutreiben, sieht sie Hohn: „Das ist ja gerade mal so, als würde jemand sein Haus kurzzeitig verlassen und jemand anderer diese Wohnung als ‚unbewohnt‘ deklarieren und abreißen“, zitiert Artner einen Anrainer.

„Die Zeiten der Abwanderung müssen vorbei sein.“ Helmut Doschek, Bürgermeister (ÖVP)

Wie die NÖN bereits im Juni berichtete, sorgte das Projekt für große Aufregung: Bei einer Info-Veranstaltung störte die Anrainer des Areals, dass die Bäume Wohnhäusern weichen sollen. Außerdem berichteten sie von Waldohreulen, die in den Bäumen nisten würden. Für die Planungen war das ein Problem, denn die Horstplätze der Waldohreulen dürfen nicht beschädigt werden. In einem Gutachten (Juni 2019) wurden die Vögel dann tatsächlich festgestellt.

Die besagte Bürgerbewegung hat daher eine Forderung: Der Park in der Friedensgasse solle im Sinne von Umweltschutz und Nachhaltigkeit in ein „Naturparadies“ verwandelt werden. Der Gemeinde werfen die Projektgegner vor, die „Frequenz des Mähens“ erhöht zu haben, um womöglich Eulen zu verscheuchen. Dass die Grünraum-Ressourcen Zistersdorfs „versilbert werden, um nur wieder ein bisschen Geld in die Gemeindekasse zu spielen“, sieht die Bürgerbewegung „Natur! Denk mal!“ nicht ein.

Den Unmut der Anrainer kann Bürgermeister Doschek verstehen, gleichzeitig ist für ihn aber klar: „Die Zeiten der Abwanderung müssen vorbei sein“, zudem brauche die Jugend in Zistersdorf einen Platz. Dass die Nachfrage nach Wohnraum in der Stadtgemeinde groß ist, zeige sich auch daran, dass am Klostergrund bereits über zwei Drittel der neuen Bauplätze verkauft wurden. Die Bürgerliste sieht das nicht so: In einer Wohnhausanlage im Hacheweg und „unzähligen anderen Gebäuden“ stünden noch „massenhaft Wohnungen“ leer.

Stadtchef Doschek erklärt, den Anrainern bereits entgegengekommen zu sein: Das ursprünglich geplante Projekt von drei Gebäuden wurde nämlich auf eines reduziert. Die Ausmaße der Anlage seien dadurch komprimiert. Zu erwähnen ist für Doschek auch, dass rund um das Areal in der Friedensgasse bereits jetzt mehrere Wohnhausanlagen existieren.