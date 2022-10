Neue Finanzberater in Gänserndorf: Banker gründeten Firma

In der Bezirkshauptstadt gibt es nun zwei neue Finanzberater: Die Firma „Pronegg & Schreiner GmbH“ wurde im August vom Gänserndorfer Christoph Pronegg (43) und dem Lasseer Johannes Schreiner (38) gegründet. Das Büro befindet sich in der Feldgasse 58/1.

Beide Gesellschafter sind in der Branche keine Unbekannten: Pronegg leitete seit 2010 die Raika-Filiale in Groß-Enzersdorf. Schreiner war seit 2005 bei der Raika Gänserndorf tätig, zuletzt leitete er das Firmenkundenteam. Wie kamen die studierten Wirtschafter auf die Idee, sich selbstständig zu machen? „Wir kennen einander seit 20 Jahren und sind privat befreundet. Wir wussten – wenn wir den Weg in die Selbstständigkeit einschlagen, dann im Alter von um die 40.“

Die Firma ist Partner der Finanzfuchsgruppe GmbH: „Wir arbeiten mit 50 Banken und Versicherungen zusammen. Somit können wir für unsere Kunden immer die besten und günstigsten Konditionen aushandeln.“ Gerade jetzt, in Zeiten, in denen die Zinsen steigen und alles teurer wird, könne man im Bereich Vorsorge, Finanzierung und Versicherung viel Geld einsparen, so die beiden Finanzexperten.

Übrigens: Kosten durch die Beratung entstehen den Kunden nicht. Pronegg und Schreiner leben von den Provisionen, die sie von den Banken und Versicherungen erhalten.

