Schönkirchener Geistlicher feierte 70er

Das erste Geschenk überreichten Margit Klenkhart und Anton Stoschka für die Pfarrgemeinderäte – eine Statue des hl. Kasimir, geschnitzt im Grödnertal von der Familie Bernadini.

Alt-Bischofvikar Matthias Roch, Domprobst Ernst Pucher, Kanonikus Wilhelm Steiner, sein Dekanatsnachfolger Peter Paskalis, Pfarrvikar Jozef Wojcik und die drei Diakone des Pfarrverbandes Weinviertel-Süd, Alex Thaller, Gerhard Widhalm und Markus Weiss, standen dem sympathischen und wortgewanden Geistlichen bei der Festmesse zur Seite. Die musikalische Gestaltung übernahm der Chor Erdklang und der Schönkirchner „3G’sang“.

„Ich habe fünf Töchter“, scherzte Kazimierz in Anspielung auf die fünf Pfarren Schönkirchen-Reyersdorf, Silberwald, Matzen-Raggendorf, Auersthal und Bockfließ. Die Ortschefs Alexander Gary, Erich Hofer und Stefan Flotz erwiesen dem Pfarrer ebenso die Ehre wie auch Vertreter der Feuerwehren.

Schönkirchens ÖVP-Bürgermeister Alexander Gary und Vize Werner Kurz überreichten an ihren Pfarrer die Ernennung zum Ehrenbürger. Das veranlasste Gemeindearzt Peter Kozlowsky zur launigen Aussage „Du weißt schon, dass die Gemeinde jetzt lebenslang für Dich sorgen muss.“



Kazimierz Wiesyk wurde am 17. Februar 1953 in Węgielce, Polen, geboren. Er trat in den Orden der Pallottiner ein, deren Rektor er in Österreich seit 2011 ist. Wiesyk studierte Philosophie und Theologie.

1979 folgte die Weihe zum Priester. Seit 1990 ist er Pfarrer in Schönkirchen-Reyersdorf und Matzen-Raggendorf. 2020 kamen Auersthal und Bockfließ zum nun „Weinviertel-Süd“ genannten Pfarrverband dazu.

Einen Ruf nach Rom lehnte Kazimierz ab. Sein Kommentar dazu: „In Rom dauert eine Periode sechs Jahre. Hier kann ich bleiben, so lange ich will.“ Seine Pfarrgemeinde will dies sicherlich auch.

