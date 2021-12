Keine Vorsätze, aber Wünsche bei Gänserndorfer Promis

Silvester – ein neues Jahr beginnt. Zeit der Vorsätze und der Vorhaben. Gleich vorweg: Im NÖN-Interview sprechen die Menschen mehr von Wünschen als von Vorsätzen. Besonders im Fokus: die Hoffnung auf mehr Miteinander.

ÖVP-Bürgermeister Stefan Flotz aus Matzen hilft gerade in der örtlichen Teststraße aus, als die NÖN ihn für ein Interview erreicht. „Vorsätze habe ich persönlich keine für das Jahr 2022. Die sind nämlich zumeist schon am 2. Jänner wieder Geschichte“, so der Ortschef lachend. Wünsche hat er allerdings schon: „Ich würde mir ein mehr an Miteinander erhoffen und dass die Menschen wieder aufeinander zugehen. Das Miteinander muss vor dem Trennenden stehen.“

Er möchte es zwar nicht Spaltung der Gesellschaft nennen, die Gräben seien jedoch in den Gemeinden und sogar den Familien deutlich zu bemerken. Eine Entwicklung, die Flotz die Sorgenfalten ins Gesicht treibt. Einen weiteren Wunsch fügt er noch hinzu: „Verbringen wir unsere Zeit doch nicht mit Streit, sondern mit Akzeptanz und Achtung unserer Mitmenschen. Das Leben ist zu schade für Missgunst, Hader und verhärtete Fronten.“

Der Zistersdorfer ÖVP-Bürgermeister Helmut Doschek verbreitet Zuversicht: „Ich bin persönlich sehr positiv für das neue Jahr gestimmt.“ Neujahrsvorsätze fallen ihm zuerst einmal nicht ein, dafür kommt eine humorvolle Ansage: „Ich rauche nicht, ich trinke nicht und ich bin ein braver Ehemann.“ Eine Sache will Doschek dennoch in das neue Jahr mitnehmen: „Heuer habe ich begonnen, wieder mehr Sport zu treiben, das möchte ich jedenfalls im nächsten Jahr fortführen.“

„Neujahrsvorsätze bei mir nicht nachhaltig“

Wie steht der Obmann der Wirtschaftskammer Gänserndorf, Andreas Hager, zu Neujahrsvorsätzen? „Das mache ich nicht mehr, die haben sich alle als nicht nachhaltig herausgestellt“, so der Unternehmer. Auch bei ihm stehen mehr die Wünsche im Vordergrund: „Wir fahren wirtschaftlich derzeit alle auf Sicht und hoffen, dass die Pandemie bald ein Ende findet. Mehr ist derzeit nicht drinnen.“ Wohl nicht nur bei den Unternehmern ist seit nun fast zwei Jahren Flexibilität gefragt.

Auch Hager spricht mehr von Wünschen als von Vorsätzen: „Ich habe die Befürchtung, dass wir uns an dieses Distanzhalten zu sehr gewöhnen. Ich wünsche mir, dass nicht Abstandhalten der Normalzustand wird, sondern dass wir wieder das Miteinander pflegen – im privaten, im Geschäftlichen und im Gemeindeleben“, so Hager, der ja auch ÖVP-Gemeinderat in Auersthal ist und dort ein Tischlereiunternehmen führt.

Wie sieht es bei Thomas Flögel, dem Trainer beim Regionalliga-Fußballverein FC Marchfeld (Mannsdorf/Groß-Enzersdorf) und achtfachem Nationalteamspieler, mit Neujahrsvorsätzen aus? „Es ist schwer, sich etwas Konkretes vorzunehmen, weil man sich der Zeit anpassen muss und das wohl noch die nächsten ein, zwei Jahre so weitergehen wird. Aber ich möchte trotzdem Spaß am Leben haben“, so der Coach im NÖN-Gespräch. Flögel versuche einfach, trotz der Pandemie das Beste aus dem Jahr herauszuholen und so zu leben, wie es unter den derzeitigen Umständen eben möglich ist. Spaß am Leben zu haben, sei einfach das Wichtigste – auch wenn viele derzeit aus durchaus nachvollziehbaren Gründen den Kopf in den Sand stecken ...