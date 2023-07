Breitenseer Bürgerinitiative vor Gericht

Die Bürgerinitiative bzw. der Verein BUM (Breitensee und Marchfeld) kämpft seit 2019 gegen die von der Pannonia Group geplante Baurestmassendeponie bei Breitensee, die im Juli 2021 vom Land bewilligt wurde. Gegen die Bewilligung legten die Gemeinden Marchegg, Engelhartstetten und hunderte Anrainer ihre Beschwerde ein, vertreten durch ihren Rechtsanwalt Wolfram Schachinger.

In der Vorwoche fand nun beim Landesverwaltungsgericht in St. Pölten die lang erwartete Gerichtsverhandlung zur Beschwerde gegen die Bewilligung der Breitenseer Baurestmassendeponie statt. Die mündliche Verhandlung im Beisein von ca. 60 Betroffenen und den Bürgermeistern von Marchegg (Gernot Haupt) und Engelhartstetten (Josef Reiter) zog sich laut BUM-Obmann-Stellvertreterin Roswitha Zobl in die Länge und wurde nach zwölfstündiger Dauer auf ein noch unbestimmtes Datum vertagt.

„In der Auseinandersetzung mit den Gutachtern wurde einmal mehr klar, dass die gesetzlichen Regelungen unzulänglich sind und die Bevölkerung nicht ausreichend schützen“, so Zobl: „So wurde in einer Novelle der zugelassene Grenzwert bei der Deponierung von chromhältiger Schlacke um das Fünffache erhöht, wobei aktuelle Messungen feststellten, dass in der Praxis sogar dieser erhöhte Wert meist deutlich überschritten wird. Anteile solcher Schlacken sind jedenfalls im Antrag der Projektwerberin enthalten.“

Vom Sachverständigen für Abfallchemie wurde laut Zobl eine möglicherweise hohe Dunkelziffer von Asbestmaterial in normalem Bauschutt eingeräumt, wobei unter 750 Tonnen Material keine Kontrollen erfolgen würden. „Durch den Verzicht der Projektbetreiberin Pannonia auf direkte Asbestlagerung können die Anrainer sich also nicht sicher fühlen“, befürchtet Zobl.

Ausgeführt wurde auch, dass der Schwellenwert für eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) nur durch Kumulierung gleichartiger Deponien in der Umgebung erreicht wird. „Deponien anderer Art oder Schottergruben bleiben außer Betracht, obwohl es für die Bevölkerung keinen Unterschied macht, woher die Verkehrs-, Lärm- und Staubbeeinträchtigungen stammen. In der Realität steigt die Gesamtbelastung“, ärgert sich die Obmann-Stellvertreterin und ergänzt: „In der Verhandlung spielte deshalb die Frage, ob auf eine UVP rechtswidrig verzichtet wurde, eine große Rolle.“

Die BUM ist im Verbund mit den Gemeindevertretern weiterhin entschlossen, alle rechtlichen Mittel gegen die Deponie zu ergreifen, und an der Vernetzung mit ähnlichen Bürgerinitiativen interessiert.

Die NÖN fragte auch Pannonia-Geschäftsführer Thomas Tychtl nach seiner Sicht der Dinge, er verwies aber auf das laufende Verfahren und wollte sich nicht äußern.