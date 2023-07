Greenpeace-Aktion am Siloturm sorgt für Aufregung

Greenpeace-Aktivisten haben auf einem Getreidespeicher in Engelhartstetten ein 90 Quadratmeter großes Transparent entrollt. Ihre Botschaft darauf, gerichtet an Bundeskanzler Karl Nehammer: „Bauern schützen, Mercosur-Pakt stoppen!“ Damit fordert die Umweltschutzorganisation den Kanzler auf, sich beim geplanten EU-Lateinamerika-Gipfel (CELAC) in Brüssel am 17. und 18. Juli gegen den Abschluss des Handelspakts einzusetzen. Der Grund: EU-Mercosur sei laut Greenpeace nicht nur für den Amazonas brandgefährlich, sondern würde auch die österreichische Landwirtschaft massiv unter Druck bringen.

„EU-Mercosur ist Gift für die Natur und würde das Bauernsterben beschleunigen. Der Amazonas müsste mit weiteren Kahlschlägen rechnen und die österreichischen Bauern würden mit Fleisch und Zucker zu Dumpingpreisen konkurrieren”, warnt Melanie Ebner, Landwirtschaftssprecherin bei Greenpeace in Österreich. Denn im Mercosur-Raum gelten deutlich schwächere Standards als bei der heimischen Produktion, was die Herstellung von etwa Fleisch günstiger mache. Beispielsweise werden Rinder routinemäßig mit Antibiotika zur Wachstumsförderung gefüttert - eine Praxis, die in der EU aus gutem Grund verboten sei. Laut einer erst kürzlich veröffentlichten Studie im Auftrag der europäischen Grünen könnte sich mit Inkrafttreten des Handelspakts der Import von Rindfleisch aus dem südamerikanischen Staatenbund bis 2030 sogar verdoppeln. Dies würde auch in Österreich unweigerlich dazu führen, dass die heimischen Landwirte noch weiter unter Druck geraten.

Bereits 2019 hatte der Nationalrat die Position Österreichs verbindlich auf ein „Nein” zu EU-Mercosur in jeder Form festgelegt. Die EU-Kommission droht, dieses Veto Österreichs nun mit einem Verfahrenstrick, dem sogenannten „Splitting”, zu umgehen. So erhofft sich die EU-Kommission, den Handelspakt gegen den Widerstand von Ländern wie Österreich und Frankreich durchzubringen. „Das können wir einfach nicht zulassen. Bundeskanzler Nehammer muss diesem Pakt bei dem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der EU und Lateinamerikas ein für alle Mal eine Absage erteilen und mit Nachdruck an das Veto Österreichs erinnern”, fordert Ebner.