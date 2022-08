Deutsch Wagram: „Gemeinde hätte eingreifen müssen“

Werbung

Das alte Gebäude in der Bahnhofstraße, schräg gegenüber dem Eisenbahnmuseum, wurde vor einigen Tagen Opfer der Abrissbirne. Wie auf einer Inschrift an der Stirnseite des Gebäudes zu lesen war, wurde dort am 22. November 1837 das erste Café in Deutsch-Wagram eröffnet.

Massive Proteste gegen den Abbruch gab es vor allem auf Facebook. In rund 100 Kommentaren wurden Erinnerungen an die alten Zeiten ausgetauscht: Das Lokal war das älteste Kaffeehaus in Deutsch-Wagram und in etwa bis 1980 in Betrieb, danach war es für Vereine zugänglich und nach dem Tod der Besitzer, etwa im Jahr 2000, stand es leer.

Kritik gab es auch, weil einige alte Kastanienbäume im Zuge der Arbeiten gefällt wurden. „Man hätte den Abriss sicher abwenden können, wenn man sich über rechtliche Mittel informiert hätte. Eine Bausperre für dieses eine Grundstück oder es unter Denkmalschutz stellen zu lassen, wären auch Möglichkeiten gewesen“, so ein Deutsch-Wagramer Unternehmer (Name der Redaktion bekannt) zur NÖN.

Auf Grundstück sollen Wohnungen gebaut werden

Auch der § 56 der NÖ-Bauordnung – im Volksmund auch Bürgermeister- oder Ortsbild-Paragraf genannt – hätte seiner Meinung nach den Abriss verhindern können. Der NÖN liegen Informationen vor, dass auf dem Grundstück, das die Eigentümerin der Raiffeisen-Immobilien verkauft hat, künftig Wohnungen gebaut werden sollen.

Hätte die Gemeinde den Abriss verhindern können? ÖVP-Bürgermeisterin Ulla Mühl-Hittinger: „Die Kaufverhandlungen waren rein privater Natur. Die Bauverhandlungen wurden bereits vor zwei Jahren in der Amtszeit von Bürgermeister Friedrich Quirgst geführt. Meines Wissens nach hat die Gemeinde nie Interesse an dem Gebäude gezeigt.“

Weiters hätte es keine finanziellen Mittel gegeben, um das baufällige Gebäude seitens der Stadt anzukaufen bzw. zu erhalten. „Die Gedenktafel, die an die erste Fahrt der Dampfeisenbahn in Österreich und an das Café erinnern soll, bleibt erhalten und wird auf dem neuen Gebäude angebracht“, erklärt Mühl-Hittinger abschließend.

