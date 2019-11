Wenn VP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zu einem Arbeitsbesuch in den Bezirk kommt, dann sind für gewöhnlich auch die Ortschefs nicht weit. Vergangenen Mittwoch hielt die Volkspartei ein groß angelegtes Arbeitstreffen im Festsaal des Dorfzentrums ab, bei dem Gemeindevertreter aller 44 Gemeinden des Bezirks zugegen waren.

Themen der Arbeitskonferenz waren die Themen Gesundheit und Pflege, Wohnen, Mobilität, Familie sowie Umwelt- und Klimaschutz. „Im Bezirk sorgen derzeit 50 allgemeine Kassenmediziner für die Gesundheit der Bevölkerung“, so Mikl-Leitner. Der Ärztemangel sei allerdings evident, weswegen sich die Volkspartei für eine Verdoppelung der Medizinstudienplätze sowie Landarzt-Stipendien ausspricht.

„Auch das Thema Wohnen liegt uns am Herzen“, so die Landeshauptfrau weiter. Für Jungfamilien wurden dafür die Förderdarlehen verdoppelt. Die Ortskerne wolle man mit Boni für Sanierungen im Zentrum stärken.

„So schnell wie möglich von A nach B“

Durch den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs sowie die Investitionen in Straßen soll gewährleistet werden, dass „jeder so schnell wie möglich nach A und B gelangt“, führt Mikl-Leitner weiter aus. Seit 2012 seien die Fahrgastzahlen auf der Marchegger Ostbahn um 25 Prozent gestiegen.

Gas geben möchte die Volkspartei auch bei der Familienpolitik in NÖ. „Zwischen 2015 und 2018 haben wir 5,8 Mio. Euro an Förderungen aus dem Schul- und Kindergartenfonds sowie 3,5 Mio. für die Kinderbetreuung in den Gemeinden im Bezirk bereitgestellt“, berichtet Mikl-Leitner.

Wie sieht es beim Thema Klimaschutz aus? „Wir gewinnen so viel Strom aus erneuerbarer Energie, dass 100 Prozent des Bedarfs der Haushalte im Bezirk damit abgedeckt werden können. Das schützt nicht nur das Klima, sondern bringt auch wirtschaftliche Vorteile: 92 Mio. Euro an Wertschöpfung werden dadurch im Bezirk jedes Jahr erzeugt“, schließt Mikl-Leitner. 20 Gemeinden seien zudem Teil des Klimabündnisses.