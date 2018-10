„Pro Prottes“ übt Kritik an der örtlichen Volkspartei. Der Grund ist „der mittlerweile jahrelange Stillstand in puncto Hauptplatz-Umgestaltung“, so die Bürgerliste.

Was konkret stört die Fraktion? „Seit Jahren bringt es die Gemeindeführung nicht zuwege, ein bewilligungsfähiges Projekt auf die Beine zu stellen. Bei der Planung des Straßenverlaufes werden Eigentumsrechte verletzt, indem Fahrbahnteile auf fremdem Grund geplant werden. Mit jedem neuen Vorschlag, der von der Gemeindeführung unterbreitet wird, wird alles schlimmer und teurer“, klagt „Pro Prottes“-Mandatarin Sylvia Grünberger im NÖN-Gespräch. Vorschläge von anderen würden nicht einmal ignoriert.

Zur Info: Nach wie vor ist eine Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts ausständig, das beurteilen soll, ob bei der Hauptplatz-Umgestaltung Anrainerinteressen verletzt werden (die NÖN berichtete).

„Pro Prottes“-Mandatarin Sylvia Grünberger: „Jeder neue Vorschlag wird noch teurer.“ | NÖN

Grünberger weiter: „Die VP beharrt aber trotz allem darauf, Autos durch den Ort zu jagen.“ Damit aber nicht genug: „Pro Prottes“ vermisst auch ein „nachhaltiges Zukunftskonzept“ für die Gemeinde. „Der Zustand der Volksschule und des Amtshauses ist der Gemeinde nicht würdig, für das Ortszentrum muss man sich als Bürger genieren. Es fehlt jegliche Entwicklungsstrategie, Diskussionen darüber würden nicht zugelassen.

VP-Bürgermeister Karl Demmer kontert: „Wie die Grünberger-Liste richtig festgestellt hat, ist die Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts noch ausständig. Wir würden uns auch eine raschere Entscheidung wünschen.“ Selbstverständlich sei der Volkspartei wichtig, dass rechtsstaatliche Verfahren korrekt abgewickelt werden. Aktuell arbeite die Gemeinde an der Errichtung eines Hochwasserrückhaltebeckens, der Kanalerneuerung in der Lindengasse und im Gewerbepark, der Wasserversorgung und an einer Photovoltaikanlage bei der Kläranlage.

„Weitere Projekte werden Schritt für Schritt im Sinne einer verantwortungsbewussten Finanzpolitik und unter Einbindung der Bürger angegangen“, schließt der Ortschef.