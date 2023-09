Haus für die Waidmänner wurde feierlich eröffnet

Der sichtlich stolze Jagdleiter Karl Stradner dankte seinen Jagdkollegen und allen Unterstützern für die unzähligen Arbeitsstunden, die in dem Projekt stecken: „Ohne die Hilfe wäre das nicht umzusetzen gewesen.“ Das Haus in der Kellergasse wurde außen dem Ensemble angepasst und wartet im Inneren mit einem hochmodernen Arbeits- und Kühlraum auf. Ein gemütliches Stüberl lädt zum Aufwärmen nach der Jagd und zum geselligen Beisammensein ein.

Dechant Kazimierz Wiesyk nahm in gewohnt launigen Worten die Segnung vor und überbrachte als Gastgeschenk polnischen Wodka. An den Festredner Landtagsabgeordneten René Lobner gerichtet: „Du heißt Lobner, also musst du lobende Worte sagen.“ Die Jagdgesellschaft versorgte die Gäste mit Wildprodukten und Weinen der örtlichen Winzer. Für die musikalische Umrahmung sorgte der Musikverein Prottes. Stradner begrüßte weiters SPÖ-Landtagsabgeordneten René Zonschits, seine aktuellen und ehemaligen Chefs ÖVP-Bürgermeister Alexander Gary und Norbert Schütt aus Schönkirchen-Reyersdorf sowie den Protteser ÖVP-Bürgermeister und Jagdkollegen Karl Demmer.