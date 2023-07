Viele Projekte: Kein Stein bleibt auf dem anderen

Gleich mehrere Projekte nimmt die Protteser Gemeindeführung unter ÖVP-Bürgermeister Karl Demmer derzeit in Angriff. Eines der Vorhaben, nämlich die Hundezone beim Regenfangbecken, ist sogar schon vollständig abgeschlossen. Aber alles der Reihe nach:

Im Bereich der Tennisplätze und neben einem Spielplatz wird am Kumberger Weg gerade ein Beachvolleyball-Platz errichtet. Die fertige Anlage wird dann von Böschungen eingefasst sein. Die Fertigstellung ist bereits Ende August dieses Jahres geplant, die Gesamtkosten belaufen sich auf etwa 70.000 Euro. „Der Rodelhügel wird selbstverständlich erhalten bleiben“, so Bürgermeister Karl Demmer im NÖN-Gespräch.

Noch vor Baubeginn gab es übrigens eine Abstimmung, bei der die Wahl auf einen Beachvolleyball-Platz fiel. Der Platz kann nach vorheriger Anmeldung kostenlos genützt werden.

Freuen können sich auch die Hundebesitzer: In einem vorhandenen Regenfangbecken wurde von der Gemeinde eine Hundezone eingerichtet. Auf einer eingezäunten Fläche von 1.500 m² können ab sofort Vierbeiner ohne Leine oder Beißkorb herumtollen. Sitzgelegenheiten und Mistkübel sind vorhanden. Wasser kann am nahe gelegenen Rastplatz in der Josef-Seitz-Straße entnommen werden. Über 10.000 Euro wurden investiert, vor wenigen Tagen fand die offizielle Eröffnungsfeier statt.

Karl Demmer bei der neuen Hundezone. Foto: Mattes

Neues Siedlungsgebiet ist im Entstehen

Seit 2019 wurde von der Gemeinde an der Entwicklung eines neuen Siedlungsgebietes gearbeitet. Dabei stand die Deckung des örtlichen Bedarfs der Bevölkerung im Vordergrund. Seit ein paar Monaten können Ansuchen für den Ankauf bei der Gemeinde abgegeben werden. Derzeit sind im neuen Siedlungsgebiet Hasenbreite 15 Grundstücke verfügbar. Drei Grundstücke wurden mittlerweile an Protteser verkauft.

Die Baugrundstücke weisen eine Größe von rund 650 Quadratmetern auf. Die geschlossene Bebauungsweise ist vorgeschrieben.

Der Baulandpreis beläuft sich derzeit auf 115 Euro pro Quadratmeter. Alle Grundstücke sind mit Strom, Glasfaser, Trinkwasser und Abwasserkanal versorgt. „Zudem wird ein innovatives Versickerungssystem neben den Zufahrtswegen für eine sichere Ableitung der Regenwässer sorgen“, erklärt Ortschef Demmer.

Zu guter Letzt aktualisiert die Gemeinde derzeit in Zusammenarbeit mit dem Zivilschutzverband des Bezirkes den Katastrophenschutzplan. Ein besonderes Augenmerk wird dieses Mal auch auf die Blackout-Vorsorge gelegt – somit soll der Ort für einen flächendeckenden Stromausfall bestmöglich gerüstet sein.

Speziell im Fokus stehen dabei Objekte der kritischen Infrastruktur wie die örtliche Kläranlage, das Feuerwehr-Haus oder das Dorfzentrum.