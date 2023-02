Kids lernen nun bei Mizi

Am 4. Februar eröffnete Maria Asvanyi „Mizi’s Lernstüberl“ in der Bahnstraße 24 im ehemaligen Wohnhaus von Alt-Bürgermeister Leopold Demmer.

Bei einem Empfang konnten die Gäste einen Überblick über die neuen Räumlichkeiten gewinnen. Den Schülern aller Altersstufen stehen zwei getrennte Lernräume zur Verfügung. Es werden die Standardfächer Mathematik, Deutsch, Englisch und Französisch sowie die kaufmännischen Fächer Rechnungswesen und BWL angeboten.

„Ich habe mein Bakkalaureatsstudium Betriebswirtschaftslehre an der Universität Wien abgeschlossen. Während meines Studiums war ich als Studienassistentin am Lehrstuhl für externes Rechnungswesen und als Nachhilfelehrerin in verschiedenen Institutionen tätig“, so die Firmenchefin.

Sie möchte der Frustration in der Schule entgegenwirken und den Kindern in ihren Nachhilfestunden den aktuellen Lehrplan verständlich vermitteln, damit das Lernen wieder Spaß machen kann. Ihr Leitsatz: „Lieber leichter lernen!“

Weitere Informationen im Internet unter www.mizis-lernstueberl.at

