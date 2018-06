Versammlungen des Erdölverbandes verlaufen entspannt, zumal die Zahlen des Rechnungsabschlusses 2017 Einnahmen für die Gemeindekassen bedeuten. Wenn auch die Kommunalsteuer-Erträgnisse aus den Betrieben der OMV zurückgingen, so machte das Plus von rund 142.700 Euro dies mehr als wett.

Insgesamt stehen knapp 2,1 Mio. Euro zur Verteilung an. Der Ausblick scheint ebenfalls positiv, plant die OMV doch nach einigen „trockenen“ Jahren wieder vermehrte Investitionstätigkeit im Verbandsgebiet. „Es ist daher für die Mitgliedsgemeinden für das laufende Jahr mit höheren Kommunalsteuereinnahmen zu rechnen“, ist Verbandsobmann VP-Bürgermeister Erich Hofer erfreut. Mit Beginn 2019 erweitert sich der Verband um zwei neue Mitglieder – Hohenau an der March und Drösing stoßen dazu.

Der tragische Unfall in der Gasstation Baumgarten im Dezember des Vorjahres war Auslöser, um die Abläufe der Zusammenarbeit zwischen den Blaulichtorganisationen und der Betriebsfeuerwehr der OMV zu analysieren. Unter anderem stehen Gesamteinsatzorganisation, rechtliche Grundlagen oder auch Pressearbeit auf der Agenda – hatten doch (teils hochgepushte) Nachrichten in den sozialen Medien bei den Einsatzkräften schon am Weg zum Einsatzort für zusätzlichen Stress gesorgt.

Speicherkapazität als Hauptproblem

Zum Thema Energiewende hat der Geschäftsführer der Gas Connect Austria, Stefan Wagenhofer, als Techniker einen sehr pragmatischen Zugang: „Wir werden alle Varianten brauchen, um die Ziele zu schaffen.“ Hauptproblem seien definitiv die Speicherkapazität und das Sommer-Winter-Gefälle zwischen vorhandener und benötigter Energie. Für Wagenhofer ist die Einspeisung von Wasserstoff in das vorhandene Gasleitungsnetz eine mögliche Perspektive.