Prottes Porsche ging in Flammen auf: Feuerwehr eilte zu Hilfe

Die Feuerwehr Prottes löschte den brennenden Sportwagen. Foto: FF Prottes

G estern, Mittwoch, gegen 7.30 Uhr heulten in Prottes die Feuerwehrsirenen. Grund: In der Kellergasse zwischen FF-Haus und Sportplatz stand ein Fahrzeug in Flammen.