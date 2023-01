Straßennamen werden gesucht: Bürger am Wort

Die Gemeinde möchte die Bevölkerung an der Benennung der drei neuen Straßen im Siedlungsgebiet „Hasenbreite“ teilhaben lassen und freut sich dabei über kreative Vorschläge aus der Bevölkerung.

Die gesamte künftige Siedlung – sie liegt im Bereich der Bahnstraße – besteht aus 38 Baugrundstücken. Diese werden Zug um Zug an bauwillige Protteser vergeben werden. Die Vergabe erfolgt durch einen Beschluss des Gemeinderates, hierfür sind gewisse Vorgaben seitens der Interessenten einzuhalten, die unter www.prottes.gv.at angeführt sind.

Wer spannende Vorschläge für die Benennung der drei neuen Straßen hat, kann diese per E-Mail an gemeinde@prottes.gv.at senden oder – ganz klassisch – einen Zettel in den Postkasten des Gemeindeamts einwerfen.

