Windpark-Ausbau: Jetzt geht es los

Bereits seit 2015 drehen sich im Windpark Prottes-Ollersdorf zwölf Windräder. Diese sollen nun Zuwachs bekommen: Ab Ende Jänner wird der bestehende Windpark um gleich drei moderne Windkraftanlagen auf dem Gemeindegebiet von Prottes erweitert.

Die drei neuen Windräder mit einer Leistung von insgesamt 18 MW sollen dabei in Summe 58,5 GWh Ökostrom pro Jahr erzeugen. Das entspricht dem Jahresverbrauch von rund 16.700 Haushalten.

„Mit dem seitens des Landes Niederösterreich 2022 neu festgelegten Fahrplan haben wir uns ganz klar für die Windkraft ausgesprochen – bis 2035 soll diese verdreifacht werden. Neben der Erleichterung von Repowering, also der Erneuerung von bestehenden Anlagen, sollen auch insgesamt 250 neue Windräder gebaut werden“, so Landtagspräsident Karl Wilfing.

So werde man weiterhin seiner Vorbildfunktion für 100 Prozent sauberen Strom gerecht. Die Windenergie bringe Niederösterreich aber nicht nur umweltfreundlichen Strom, sondern auch Arbeitsplätze und hohe Wirtschaftsimpulse.

ÖVP-Landtagsabgeordneter René Lobner sieht die Entwicklung der Windkraft im Bezirk ebenfalls positiv: „Das erste Windrad im Bezirk Gänserndorf wurde bereits 1995 in Betrieb genommen. Seither folgten etliche weitere Windkraftanlagen, die einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz und zu den Klimazielen leisten.“

„Bin schon seit Jahren großer Windkraft-Fan“

„Ich bin schon seit Jahren ein großer Unterstützer der Windkraft und freue mich, dass die Marktgemeinde Prottes mit der Erweiterung des Windparks erneut ein klares Zeichen für die erneuerbare Energiezukunft setzt“, zeigt sich indes ÖVP-Bürgermeister Karl Demmer vom Ausbau mehr als überzeugt.

EVN-Vorstandssprecher Stefan Szyszkowitz freut sich über die erneute Zusammenarbeit: „Die Marktgemeinde Prottes ist bereits ein langjähriger Partner von uns. Um die ambitionierten Klimaschutzziele zu erreichen, streben wir in der EVN beinahe eine Verdopplung der Windkraft an. Im Rahmen unserer Klimainitiative wird die EVN ihren Ausstoß an Treibhausgasen bis 2034 um rund 60 Prozent reduzieren.“

Besonders ist übrigens, dass das Projekt in Rekordzeit abgewickelt wird: Von Förderzuschlag bis Baustart liegen hier nur ein paar Tage. „Im Normalfall vergehen dabei 12 bis 18 Monate“, erklärt Szyszkowitz abschließend.

