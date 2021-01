Der 30-jährige Angeklagte am Landesgericht Korneuburg konnte selbst nicht viel zum Abend des 8. August 2020 bei einer Geburtstagsparty im Bezirk Gänserndorf sagen. Der Grund waren die 2,1 Promille, die die Polizei per Alkoholtest bei ihm feststellte, die bei dem Mann einen gewaltigen Filmriss verursachten. So wusste er nicht mehr, dass ihm die Polizei an dem Abend kurzfristig Handschellen angelegt hatte. Auch an seine Fahrt mit dem Auto, bei der er ein entgegenkommendes Fahrzeug beschädigt hatte, fehlte ihm jede Erinnerung.

Für die Details in der Verhandlung vor Richter Martin Bodner sorgten die Zeugen, unter anderem das 42-jährige „Geburtstagskind“ der Party, und die warteten dabei durchaus auch mit skurrilen Details auf. Der 42-Jährige hatte den thailändischen Staatsbürger zufällig zu seinem Fest eingeladen und nach einem alkoholischen Begrüßungsgetränk gefragt: „Vertragst das?“ Dann hielt er ihm eine Schüssel mit Chili-Paste hin. Zum Löschen der Schärfe hielt ihm der Gastgeber einen Welsch-Riesling um 1,99 Euro hin – „Was anderes kauf ich nicht.“

„Aufpassen, jetzt wird es wirklich grauslich“

„Jetzt wird’s a bisserl grauslich, ich bin nicht ganz normal“, warnte der Zeuge Bodner vor, um dann zu schildern, wie er eine tote Maus von der Straße auflas, sie teilte, eine Hälfte aß und die andere dem 30-Jährigen reichte. „Dann gibt er mir einen Stoß und i lieg im Anhänger.“ Anschließend flog die Chili-Paste, dann entstand ein Handgemenge und schließlich forderte der 42-Jährige den Mann auf: „Bitte verlass die Kellergasse.“

Doch der kehrte nach kurzer Zeit, gegen 22.45 Uhr, retour. Diesmal näherte er sich mit einer Machete den Feiernden, die Gäste brachten sich in Sicherheit und nach einer Aufforderung des Gastgebers ließ der 30-Jährige die Machete fallen. Was er denn mit der Waffe, die er wegen einer vorangegangenen Verurteilung gar nicht verwenden dürfte, vorhatte, fragte ihn der Richter. Glaubhaft schilderte der Mann, dass er es nicht wüsste und sich selbst auch keinen Reim darauf machen könnte.

Unterstützt von seinem Verteidiger Camillo Raabe konnte er dem Gericht allerdings glaubhaft machen, dass er sein Alkoholproblem erkannt hat und – auch sensibilisiert durch die Vorfälle im August („Ich hab mich so geschämt.“) – nichts mehr trinkt. Er entschuldigte sich auch bei allen Zeugen, die er an diesem Abend in Furcht und Schrecken versetzt hatte, was der Gastgeber mit einem jovialen „Macht nix, geht schon gut aus“ quittierte. Die Prognose trat insofern ein, als die fünf Monate Freiheitsstrafe, zu der Bodner den 30-Jährigen verurteilte, zur Bewährung ausgesetzt wurden.