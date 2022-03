Zwei Jahre unbedingt wegen Schlepperei

Ein hohes Maß an Logistik und Organisation kann man Schleppern nicht absprechen. Das gilt natürlich nicht für die „kleinen Rädchen“, sondern für die kriminelle Organisation dahinter. Allein drei konnte ein Rumäne (49) benennen, die ihn für seine Schlepperfahrt vorbereiteten und ihn einwiesen, für die er sich vor einem Schöffensenat am Landesgericht Korneuburg verantworten musste.

Bekommen habe er diesen „Job“ über eine Anzeige in einem Sozialen Medium im Internet. Er sei damals – im Oktober 2021 – einen Monat arbeitslos gewesen und habe Geld gebraucht. Deswegen sei er auf das Angebot „Personen und Material zu transportieren“ eingegangen: „Ich hatte keine andere Wahl.“ Ähnlich selbstmitleidig gestalteten sich auch seine restlichen Einlassungen vor dem vorsitzenden Richter Franz Furtner.

Ich hatte keine Wahl: Ich brauchte das Geld.“

Es sei ihm zwar, als er im Hotelzimmer in Wien auf seinen Einsatz wartete, das die Organisation im Hintergrund angemietet hatte, bewusst geworden, dass es sich um etwas Illegales handle, er habe deswegen auch Nachfragen gestellt, wurde dann aber – mit seinem Sohn als Druckmittel – bedroht. Als guter Samariter gerierte er sich bei den Nachfragen von Staatsanwältin Petra Fritz. Ja, so seine Antwort, er habe bei seiner zehnstündigen Fahrt eine Pause gemacht. Und ja, die insgesamt elf Syrer in dem VW Sharan, den er fuhr, hätten aussteigen können, sie wollten aber nicht.

Und natürlich habe er die Menschen, von denen fünf im Kofferraum kauerten, mit Essen und Trinken versorgt. Diese bestand in einem Salami-Sandwich und einer Flasche Mineralwasser, die er gerne den geschleppten Personen überließ. Die Beschreibung der zusammengepferchten Syrer klang naturgemäß grundsätzlich anders: Von Sauerstoffnot, Hunger, Durst und qualvollen Verhältnissen war die Rede.

Auch den spektakulärsten Teil vor seiner Verhaftung am 5. November 2021 am Grenzübergang Hohenau „stellte er ein bisschen besser dar, als es war“, wie selbst sein Verteidiger Alexander Philipp eingestand. Als der 49-Jährige feststellte, dass am Grenzübergang wegen Covid eine Gesundheitskontrolle eingerichtet war, bog er mit dem Fahrzeug und seinen Passagieren auf einen Feldweg ein – mit etwa 80 Stundenkilometern wie eine Polizistin, die die Verfolgung auf- und die Festnahme vornahm, vor dem Richter aussagte. Eine über den Feldweg gespannte Kette veranlasste den Rumänen dazu, das Fahrzeug zu verlangsamen, woraufhin er – während das Auto weiterrollte – aus dem Fahrzeug sprang und in den angrenzenden Wald flüchten wollte.

„Habe die Polizei nicht gehört“

Er habe die ihn verfolgenden Polizisten, die mit Blaulicht und Folgetonhorn unterwegs waren, nicht bemerkt. Aber als ihm die Beamten aufgefallen sind, habe er den Pkw gestoppt – so viel zur geständigen Verantwortung des Mannes. Das wusste der Schöffensenat zu werten und befand, dass das „Geständnis aufgrund des Zwangs der Realität“ zustande kam.

Auch, dass die misslungene Schleppung nicht „lukrativ“ für den 49-Jährigen war, fiel nicht ins Gewicht. Zwei Jahre unbedingte Freiheitsstrafe lautete das Urteil „im Namen der Republik“.

