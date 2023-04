PSZ Gänserndorf bietet Beratung, Begleitung und Behandlung

Mit über 400 Mitarbeitern bietet die Psychosoziale Zentren gGmbH (PSZ) seit mehr als 40 Jahren in Niederösterreich und Wien für etwa 7.500 Klienten mit psychischen Erkrankungen Beratung, Begleitung und Behandlung an. Zum Angebotsspektrum zählen unter anderem der psychosoziale Dienst, die Beratung für Kinder psychisch kranker Eltern oder auch die Unterstützung in der Erlangung und Erhaltung von Arbeitsplätzen.

Zudem ist die PSZ gGmbH im Bereich der Prävention tätig und führt regelmäßige Vorträge und Schulungen für Betroffene, Angehörige und Professionisten in der inner- und außerschulischen Jugendarbeit im Rahmen der Projekte „Bündnis gegen Depression“, „Verrückt na und“ wie auch „Krisenstark“ durch.

Suchtberatung als wichtiger Teil des Angebotsspektrums

Auch im Bezirk Gänserndorf hat die Psychosoziale Zentren gGmbH in der Vergangenheit eine Zweigstelle aufgebaut. Neben den bereits angeführten Angeboten der Psychosozialen Zentren besteht zudem auch die Möglichkeit auf Suchtberatung. Wie alle anderen Suchtberatungsstellen in Niederösterreich bietet auch das PSZ Gänserndorf medizinische, psychotherapeutische und psychosoziale Beratung und Betreuung an.

Das Angebot richtet sich an Menschen aller Altersgruppen, die Probleme mit Drogen, Alkohol, Medikamenten oder Verhaltenssucht (z. B. Spielsucht) haben. Damit sind sowohl bereits abhängige Personen als auch Personen, die in Gefahr sind eine Abhängigkeit zu entwickeln, Teil der Zielgruppe. Zudem breitet sich die Unterstützungsarbeit auch auf Menschen aus, die privat oder beruflich mit abhängigen Personen zu tun haben.

„Das gesamte Angebot ist kostenlos, verschwiegen und auf Wunsch auch anonym. Personen, die die Suchtberatung in Anspruch nehmen, erhalten je nach Bedarf Informationen, Beratung und Betreuung. Unser gesamtes Personal ist hoch qualifiziert“, so Andrea Stoick, Bereichsleiterin für Suchtberatung.

Die Suchtberatung Gänserndorf ist wie alle acht Suchtberatungsstellen der Psychosozialen Zentren gGmbH eine ambulante Suchteinrichtung nach §15 SMG (Suchtmittelgesetz). Termine können telefonisch vereinbart werden. Nähere Informationen unter sucht.psz.co.at

