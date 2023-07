Gänserndorf: Bauarbeiten für Sonnenkraftwerk haben begonnen

In der Vorwoche wurde am Gelände der Gänserndorfer Deponie fleißig Löcher gegraben, um die Fundamente für die PV-Paneele vorzubereiten: Die Bauarbeiten für die Photovoltaik-Freiflächenanlage haben nämlich begonnen. „Im September wollen wir den Betrieb aufnehmen“, sagt Bürgermeister René Lobner bei der Baustellenbesichtigung mit der NÖN.

Die Anlage soll eine Gesamtleistung von 701 kWp erbringen. Damit können etwa 202 Familien mit Strom versorgt werden. Warum sich die Gemeinde nun für eine PV-Freiflächenanlage entschieden hat? „Weil es notwendig ist, auf alternative Energien zu setzten“, betont der Stadtchef, dass damit ein weiterer Beitrag zum Klimaschutz geleistet werde. Auf einem Großteil der gemeindeeigenen Gebäude sind bereits PV-Anlagen angebracht, die größte befindet sich derzeit auf dem Regionalbad. Am neuen Bauhof ist ebenfalls eine große Anlage geplant, sie soll eine Leistung von etwa 300 kWp erbringen.

Wertvollen Ackerboden wollte die Gemeinde für diese PV-Anlage nicht verwenden. Darum sind Lobner und der zuständige Stadtrat Mathias Bratengeyer froh, dass sich das ehemalige Deponiegelände angeboten habe, denn das Areal könne man ohnehin für nichts anderes verwenden. Außerdem liegt die Deponie an der B8, da es keine Anrainer gibt, komme es nicht zu Nutzerkonflikten oder optischen Beeinträchtigungen, sagt Lobner.

Was dem zuständigen Stadtrat besonders an der PV-Anlage – die Ausschreibung dafür hat übrigens die RWA Solar Solutions GmbH gewonnen – gefällt, ist, dass eine eigene Energiegemeinschaft initiiert wurde. Verbraucher und Einspeiser sind gekoppelt. Das bedeutet: „Wir verbrauchen unseren eigenen Strom“, erklärt Bratengeyer, der dabei auch an die Elektro-Fahrzeuge des Bauhofs denkt. Außerdem spare dies Netzgebühren.

Die Lieferung des Trafos, der benötigt wird, um den Strom zu verteilen, habe zwar lange gedauert, doch mittlerweile wurde er, ebenso wie die entsprechenden Leitungen, errichtet.

Das Sonnenkraftwerk ist eine Kooperation zwischen der Stadtgemeinde, der Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ sowie der Klima- und Energie-Modellregion Marchfeld – und es ist ein Bürgerbeteiligungsprojekt. Dieses wurde gut angenommen, denn alle Paneele sind bereits vergeben.

Die PV- Anlage auf der Freifläche ist nur einer erster Schritt der Neuerungen. „Im zweiten Schritt sind ein Umbau und eine Modernisierung der Deponie geplant, auch die Zufahrtswege sollen verbessert werden“, kündigt Lobner an.

