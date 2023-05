Raasdorf Tragischer Arbeitsunfall: Erntehelferin teilweise skalpiert

Die verletzte Frau wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Unfallkrankenhaus Wien-Meidling geflogen. Foto: Schindler

D ramatische Augenblicke gab es am Montag, 8. Mai, gegen 16.30 Uhr auf einer Erdbeerplantage in Raasdorf: Eine 55-jährige bulgarische Erntehelferin dürfte mit ihrem Kopftuch samt Haaren in die hinaufrollende elektrische Schutzplane gekommen sein.