Sportliche Haringseer traten mit dem Ortschef in die Pedale

Die Strecke des Radwandertages führte durch die ganze Großgemeinde, vom Start in Fuchsenbigl über Stationen in Straudorf und Haringsee zurück zum Ziel in Fuchsenbigl, wo das gesamte Team der ÖVP für das leibliche Wohl aller Gäste sorgten.

Bürgermeister Roman Sigmund zeigte sich sehr erfreut über die rege sportliche wie auch gesellschaftliche Teilnahme und bedankt sich bei allen Radfahrern für die sportliche Begeisterung und beim gesamten Team der ÖVP Großgemeinde Haringsee für die Organisation und Durchführung dieser traditionsreichen Veranstaltung. Neben einer allgemeinen Tombola erhielten die jüngsten und ältesten Teilnehmer einen Sonderpreis. Beim anschließenden gemütlichen Zusammensein wurde dieser sportliche Tag nochmals ausreichend besprochen.

