55.000 Quadratmeter eines ehemaligen Fabrikgeländes sind mit Mineralöl belastet und bis dato kümmerte sich keiner so recht um das verwaiste, unnutzbare Areal. Ein Wissenschafter startet nun aber ein Forschungsprojekt an ebendieser Stelle und will der Gemeinde damit ein Stück Fläche zurückgeben ( die NÖN berichtete ).

„Das Projekt ist sicher ein großes Rad, an dem zu drehen ist“, sagt Verantwortlicher Maximilian Lackner, Wissenschafter an der FH Technikum Wien, zu seiner Motivation, das Vorhaben aus Eigeninitiative umzusetzen. Und er fährt fort: „Ich nehme mich des Projektes an, da ich es erschreckend finde, dass es in Österreich noch solche Altlasten gibt.“

Die March-Thaya-Auen sollen künftig Magnet für zahlreiche Touristen von nah und fern sein, die die Natur beispielsweise beim Radfahren genießen wollen. | Trinkler

Diese seien mit heutigen Möglichkeiten wirtschaftlich nicht sanierbar und würden deshalb über Jahrzehnte hinweg nicht angerührt werden, obwohl eine nicht unerhebliche Gefährdung von ihnen ausgehe. „Hier möchte ich mit meinem Wissen und meinen Möglichkeiten einen Beitrag leisten“, so Lackner.

SP-Bürgermeister Josef Kohl: „Wohnen am Wasser hätte schon eine gewisse Qualität.“ | Gemeinde

„Wir stehen noch ganz am Anfang“, sagt Lackner. Geplant sei, dass Areal in Zusammenarbeit mit der TU Wien und dem IFA Tulln/BOKU zu sanieren. Dafür soll beim KPC (Kommunalkredit Public Consulting) um Förderung angesucht werden.

Gemeinsam mit der Bevölkerung wurden indes bereits Ideen für die Nachnutzung gesammelt. Zwei konkrete Vorschläge gibt es: das Projekt Wohnen am Wasser und eine Insektenzucht, wobei vor allem ersteres für die Gemeinde seinen Reiz hätte: „Wohnen am Wasser hätte für uns schon eine gewisse Qualität, weil das derzeit nicht möglich ist“, so SP-Bürgermeister Josef Kohl.

Maximilian Lackner will gemeinsam mit einem Forschungsteam verschiedener Universitäten die Altlast sanieren. | privat

Das Areal an der March ist nämlich Naturschutzgebiet. Neben dem neuen Wohnraum wäre auch Platz für die angedachte Insektenzucht, die Arbeitsplätze schaffen würde.

„Das ist eine Vision, die wir beginnen und möglicherweise unsere Nachfolger fertigstellen“, so Kohl. Für die Realisierung der Projekte müssten dann auch ein paar umliegende Privatgrundstücke zugekauft werden – das sei allerdings noch Zukunftsmusik.