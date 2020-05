Die Bürgerinitiative kämpft unermüdlich gegen den Busverkehr und für die Wiedereinsetzung der Regionalbahn. Unterstützung gab es nun durch SP-Nationalratsabgeordneten Rudolf Silvan. Er kam zu einem Lokalaugenschein nach Raggendorf.

Besichtigt wurde unter anderem die Baustelle des Busbahnhofes, der als Kreuzungspunkt für die Linien 530 und 535 dienen wird. Der Bau regt bei der Bürgerinitiative zusätzlichen Widerstand, ihrer Meinung nach wird Steuergeld verschwendet.

„Silvan konnte sich in dem zweistündigen Gespräch mit eigenen Augen davon überzeugen, dass die meisten Busse fast vollkommen leer unterwegs sind – und das 18 Stunden lang“, verweisen Helmut Hansy von der SPÖ Raggendorf und Helmut Binder von der Bürgerinitiative auf den trotz Corona uneingeschränkten Fahrplan. Silvan fordert ein Umdenken der Politik. „Ich will mit der Wiederinbetriebnahme der Regionalbahn und den damit einhergehenden Investitionen die Region nachhaltig stärken“, so Silvan in seiner Aussendung.

Land NÖ und VOR mit Busauslastung zufrieden

Die Bürgerinitiative betont, dass es bereits konkrete Konzepte für einen nachhaltigen Bahnbetrieb gebe und auch Akku-Züge im Raum stünden. „Um die Strecke dauerhaft für Betreiber interessant zu machen, muss die Steuer auf grünen Bahnstrom rasch gesenkt werden“, fordert Silvan.

Dem Eindruck der leeren Busse widersprechen die von VP-Landesrat Ludwig Schleritzko im Februar veröffentlichten Zahlen. Demzufolge seien 805 Personen pro Tag unterwegs, im Gegensatz zu 700 Bahnnutzern, was einen Zuwachs an Nutzern des Angebots von rund 100 Personen bedeute. Für Land NÖ und Verkehrsverbund VOR ein klarer Erfolg für die Buslinien.

Das Aufrechterhalten des vollen Fahrplanes hat für VOR- Sprecher Georg Huemer einen eindeutigen Grund: „Damit wird Stabilität und Sicherheit gewährleistet. Die Nutzer müssen sich darauf verlassen können, dass der Bus zu seiner Zeit fährt. Das ist für Busnutzer wichtig, die mangels Verbindung sonst von Arbeitslosigkeit betroffen wären.“ Fahrplanentscheidungen werden nicht pro Linie, sondern für das Regionalbussystem an sich gefällt.