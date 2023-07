Seit 30 Jahren auf der Jagd nach der Filzkugel

Grund genug für eine große Jubiläumsfeier, die natürlich ein Tennisturnier – von der Jugend ausgetragen - beinhaltete. Obmann Claus-Peter Glück gratulierte den Siegern und überreichte Medaillen. Bei dem 30-Jahr-Jubiläum wurde anschließend kräftig gefeiert. Der Verein sorgte mit Grillerei und Süßem für das leibliche Wohl der Gäste. Für die Kinder stand eine Hüpfburg zur Verfügung. Unter den Besuchern gesehen wurden auch ÖVP-Bürgermeister Stefan Flotz und Vertreter des Gemeinderates.

Der Verein legt großen Wert auf die Arbeit mit dem Nachwuchs. Einmal die Woche können schon die „Zwergal“ ab 2 ½ Jahren Tennisluft schnuppern. Für die Kinder ab sechs Jahren steht an zwei Nachmittagen in der Woche ein eigener Kindertrainer zur Verfügung. Zusätzlich gibt es in den Sommermonaten Kinder-Camps.