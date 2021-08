Vor zehn Jahren fanden sich rund 20 Liebhaber von alten Traktoren und Oldtimern zusammen. Heuer feiert die Gruppe ihr 10-jähriges Bestehen – natürlich wieder mit einer großen Ausfahrt. Am 12. August geht es beim Feuerwehrhaus los. Höhepunkt ist die Heilige Messe in der Basilika Mariazell, zelebriert von Dechant Kazimierz Wiesyk am 14. August. Zum Jubiläum wünschen sich die Oldtimerfreunde eine rege Beteiligung der Ortsbevölkerung.

Begonnen hatte alles im Jahr 2011, als sich rund 20 Oldtimerfreunde zusammenfanden. Zuerst waren es hauptsächlich Traktoren, später kamen auch Autos dazu, darunter ein Traktor Steyr T180, Baujahr 1949 (26 PS) und ein VW Bulli Type 23/T1, Baujahr 1965 (44 PS). Der Verein wurde dann drei Jahre später gegründet. Obmann ist schon seit Anbeginn Josef Killmeyer aus Raggendorf.

Jährliche Ausfahrten haben Tradition

Jedes Jahr stand eine große Ausfahrt am Programm. Im ersten Jahr fuhren die Veteranen – die Fahrzeuge, nicht die Fahrer – nach Mariazell. In Originalgeschwindigkeit von beschaulichen 15 km pro Stunde. Auch damals schon was Dechant Kazimierz Wiesyk mit dabei.

Er segnete die Fahrzeuge bei der Abfahrt und feierte die Pilgermesse am Zielort. Die Oldtimerfreunde trauten sich weite Strecken zu. Zweimal ging die Fahrt nach Polen. Natürlich wieder mit dem Dechant an Bord, lag das Fahrziel doch in seinem Heimatland. Auch anspruchsvolle Bergstecken standen am Programm. So wurde unter anderem 2012 die berühmte Großglockner- Hochalpenstraße erklommen.

Heute hat der Verein 34 Mitglieder. Man fährt zu Treffen in der Region, ist gern gesehener Gast bei diversen Festen und unternimmt auch spontane Ausfahrten in die nähere Umgebung. Die Oldtimer sind gut in Schuss. In den ganzen zehn Jahren mussten nur ein Traktor und ein Auto abgeschleppt werden – eine Statistik, die sich sehen lassen kann.