Das Match Bürgerinitiative gegen Gemeinde geht in die nächste Runde. Mit einem Rundschreiben zu wichtigen Fragen um den Busbahnhof kontert VP-Bürgermeister Stefan Flotz immer wieder aufgeworfene Argumente der Bürgerinitiative (BI). Das zweiseitige Informationsblatt soll Klarheit schaffen und Ruhe in die Bevölkerung bringen.

Es fahren zu große Busse größtenteils leer und am Gelände des Busbahnhofes gebe es Zieselvorkommen – so einige der Argumente der BI. „Die Busse sind Standardfahrzeuge im Linienverkehr, die in der Hauptverkehrszeit für Schüler und Pendler benötigt werden. Außerdem wäre es in kleineren Bussen schwierig, Fahrräder und Kinderwägen mitzunehmen“, so Flotz in der Aussendung. Hinsichtlich eines möglichen Zieselvorkommens verweist Flotz auf zwei unabhängig voneinander erstellte Gutachten. Lediglich einige Wühlmäuse wurden gefunden. Das Areal sei kein Zieselgebiet, dies sei auch einem Großteil der Raggendorfer Bevölkerung bekannt. „Ein Alternativvorschlag der BI hätte tatsächlich das Zieselgebiet betroffen. Wäre dort die Errichtung des Busbahnhofes gleichgültig gewesen?“, ist Flotz erstaunt.

Warum wurde der öffentliche Verkehr auf Busse umgestellt? Dies sei durch die Entscheidung der ÖBB, die Bahnlinie Schweinbarth Kreuz einzustellen, notwendig gewesen, um die Mobilität in der Region zu sichern. „Ich möchte anmerken, dass die ÖBB im Oktober 2019 notwendige Investitionen von mehr als 100 Millionen Euro als unwirtschaftlich für den Fortbetrieb bekannt gab“, zitiert Flotz einen Bericht im Kurier.

„Genannten Zahlen stimmen nicht überein“

An dieser Zahl scheiden sich allerdings die Geister. So nannte die Graz Köflacher Bahn (GKB) – seitens der BI als potenzieller Bahnbetreiber für die Wiederaufnahme des Schienenverkehrs ins Boot geholt – eine Summe von rund 6,4 Millionen für die attraktive Einschleifung in die Ostbahn. Flotz entgegnet: „Dies deckt sich nicht mit Expertenschätzungen, die von der fünffachen Summe ausgehen. Dabei wären die Kosten für Maßnahmen auf der Bestandstrecke nicht berücksichtigt.“

Weiters sei der Zeitrahmen von rund 2,5 Jahren nicht haltbar, zumal die vorgeschriebene Ankündigung im EU-Amtsblatt ein Jahr vor Wiederaufnahme seitens der GKB bislang nicht erfolgt sei. Außerdem sei die für die Großgemeinde wichtige Strecke nach Gänserndorf aus derzeitiger Sicht für die GKB nicht relevant.

„Die BI hat immer wieder von Steuerverschwendung gesprochen. Mehrere zehntausend Euro an Mehrkosten für Sachverständige, Gutachter, zusätzlichen Planungsleistungen und Kosten für die Bauverzögerung hätte man sicher sinnvoller verwenden können“, argumentiert Flotz. Er würde es begrüßen, wenn die Bahn wieder führe. Bis dahin könne auf die zur Verfügung stehenden öffentlichen Verkehrsmittel nicht verzichtet werden. „Wir sollten froh sein, von Raggendorf aus in alle Richtungen fahren zu können“, so Flotz abschließend.

Wie geht’s nun weiter? Ein Sprecher der BI meint: „Je mehr sich öffentliche Stellen gegen eine Wiederaufnahme der Bahn wehren, desto mehr kämpfen wir.“