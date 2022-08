Ärgerlich: Hund braucht Extra-Ticket

Werbung

Günter Janska hat vor, von Wien nach Niederösterreich zu ziehen – genauer gesagt nach Raggendorf. Dass er mit dem Bus ins vier Kilometer entfernte Matzen fahren muss, um einzukaufen, beim Bankomat Geld abzuheben oder ins Kaffeehaus zu gehen, stört ihn nicht, denn er besitzt das bundesweite „KlimaTicket Ö“ und kann das öffentliche Verkehrsmittel nutzen.

Was ihn aber stört: „Im Gegensatz zu Wien, wo ein treuer Begleiter jederzeit und überall in den öffentlichen Verkehrsmitteln kostenfrei mitgenommen werden darf, gilt das im Weinviertel nicht.“ Für seinen Hund muss er im Weinviertel pro Fahrt eine Einzelfahrkarte bezahlen. Diese kostet 1,90 Euro. „Die Kosten von 3,80 Euro für Hin- und Rückfahrt stehen in keinem vernünftigen Verhältnis zu meinen Kosten für das Senioren-Klimaticket“, meint er.

Für Janska ist klar: Sein Hund gehört zur Familie und soll immer dabei sein. Den Vierbeiner einen halben Tag zu Hause allein lassen, nur um Kosten zu sparen, kommt für ihn nicht in Frage. Er ist außerdem sicher, dass so mancher Hundehalter vom Kfz auf den Bus umsteigen würde, wenn Hunde wie in Wien ohne weiteres Ticket im Bus mitfahren dürften.

Eine solche Variante gibt es im Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) ebenfalls, wie Sprecher Georg Huemer auf NÖN-Nachfrage mitteilt: „Mit unserem Klimaticket ist die Hundemitnahme ebenfalls kostenlos. Je nach Geltungsbereich – sowohl in der Kernzone Wien als auch in Niederösterreich beziehungsweise im Burgenland.“

Das VOR-Klimaticket Metropolregion kostet 915 Euro pro Jahr und gilt in Wien, NÖ und dem Burgenland, ein Hund darf kostenlos mitfahren. Mit einem VOR-Klimaticket Region um 550 Euro kann der Hund ebenfalls bei Öffi-Fahrten dabei sein – es ist in NÖ und dem Burgenland gültig. „Sollte der Kunde innerhalb der Ostregion mobil sein, wäre also eines unserer Tickets eine gute Wahl.“

Janskas Vorschlag, den Hund mit vier Kindern, die das Klimaticket nach einem „Familienaufschlag“ von 110 Euro mitnutzen dürfen, gleichzusetzen, kann Huemer nicht kommentieren, da dies nicht im Einflussbereich des VOR liege.

