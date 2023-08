Mesut Harman: „Ich baue den Kebab-Stand am selben Platz wieder auf“

Zur Erinnerung: Kraft hatte seine Firma im März aufgelöst, weil er bald in Pension gehen und das Grundstück an McDonald's verkaufen will. Einziges Problem laut Kraft: Der „Marchfelder Kebab“-Besitzer wollte das Feld nicht räumen. Seine Verkaufsabsichten habe Kraft im Vorfeld Harman mitgeteilt: „Ich gab ihm einige Monate Zeit, einen neuen Platz für seinen Imbissstand zu finden. Es war alles abgesprochen.“ Mit der Liquidierung der Schlosserei-GesmbH sei schließlich auch der Mietvertrag mit der Firma „Marchfelder Kebab“ erloschen, so die Ansicht von Kraft.

Es gibt noch immer einen bestehenden und gültigen Mietvertrag. Mesut Harman

Nachdem sich Harman nicht einsichtig gezeigt haben soll, riss Kraft den Kebab-Stand kurzerhand ab - zuerst das Dach, später den Rest. Harman rief sofort das Gericht an und bekam vorerst Recht, wie er selbst sagt: „Es gibt noch immer einen bestehenden und gültigen Mietvertrag. Bis März war auch keine Rede davon, dass Kraft das Grundstück verkauft. Es hieß nur, er wolle es vermieten.“ Somit hätte Harman seinen Standplatz behalten können.

Der Kebab-Verkäufer erinnert sich weiter: „Kraft drückte mir im März die Kündigung in die Hand. Laut Mietvertrag darf aber nur ich kündigen, nicht der Vermieter. Bis Ende Juni hätte ich Zeit gehabt, den Platz zu räumen.“ Am 24. Juni habe dann Kraft mit dem Abbruch der Kebab-Hütte begonnen: „Er hat nicht einmal seine eigene Frist abgewartet.“

Harman fasst zusammen: „Es gab keinen gerichtlichen Räumungsbescheid und Kraft hat mein Eigentum beschädigt oder sogar zerstört. Das ist eine Straftat. Laut Gericht muss er den Stand jetzt wieder aufbauen. Tut er dies nicht, werde ich das tun.“ Der gebürtige Türke ist eigenen Aussagen nach schockiert: „Ich dachte nicht, dass so etwas mitten in Europa in der heutigen Zeit passieren kann.“

Harman leide wirtschaftlich aufgrund des Verdienstentgangs

Harman leide nun unter dem Verdienstentgang: „Ich will doch nur arbeiten. Warum ist Kraft nicht zu Gericht gegangen? Dort wäre entschieden worden, ob mein Mietvertrag gültig ist oder nicht. Er muss sich doch an die Gesetze halten. Ich habe nichts falsch gemacht.“

Harman sei auf jeden Fall offen für jedes Angebot: „Das Problem ist, dass bis jetzt noch niemand mit mir gesprochen hat – auch nicht bezüglich eines alternativen Standortes.“