Kein Badespaß: Baumängel verzögern Bad-Eröffnung

Diese Woche wäre das Wetter perfekt gewesen, um Zeit im Regionalbad zu verbringen. Doch das Hallenbad der Bezirkshauptstadt ist noch bis 12. September geschlossen. Eigentlich sollte die Revision, die am 22. Juli begann, nur drei Wochen dauern. Allerdings wurden Baumängel entdeckt, die die Eröffnung verzögerten. „Es ist uns hochgradig unangenehm“, betont Stadtchef René Lobner, der, wie der zuständige Stadtrat Max Beck, nicht mit so einer langen Schließung gerechnet hat.

Durchschnittlich dauern die Revisionen, in denen die Becken ausgelassen und gereinigt werden sowie Ausbesserungsarbeiten stattfinden, zwei Wochen. Weil mehrere Reparaturen anstanden, wurden nun drei Wochen kalkuliert. Die Gemeinde fragten bei den Betrieben zeitgerecht an, diese versicherten, dass die Mängel innerhalb dieser Zeit behoben werden können. Dem ist nun nicht so, die Firmen halten den besprochenen Zeitplan nicht ein. „Ich hab‘ jeden Tag Leute da, die schwimmen wollen“, bedauert Bademeister Alexander Gmeindl, diese wieder wegschicken zu müssen.

Unglücklicher Start fürs Regionalbad

„Nach einem dreiviertel Jahr haben die Türstöcke angefangen zu rosten“, nennt Lobner ein Beispiel. Türstöcke aus falschem Material wurden eingebaut. Diese mussten nun herausgestemmt und ersetzt werden. Da das neue Regionalbad zum Teil auf dem früheren Bad errichtet wurde, gibt es auch Altlasten, die sich nun bemerkbar machen und Probleme bereiten. „Es war ausgemacht, fass alles sauber hinterlassen wird“, berichtet der Bademeister. Doch wie sich herausstellte, blieben Rohre in einem alten Becken, das heute als Ausgleichsbecken dient. Diese Rohrer rosteten vor sich hin. Auch das muss behoben werden.

„Wir hatten seit jeher unsere liebe Not mit dem Bad“, denkt Lobner an den Februar 2020 zurück. Da wurde das Sportbad mit Freizeitcharakter, an dem über 30 Gemeinden beteiligt sind, eröffnet. Vier Wochen danach kam der erste Lockdown, das Bad musste schließen. „Die Jahreskarten, die wir am Anfang verkauft haben, sind immer noch gültig“, sagt der Stadtchef. Immer wieder musste das Bad auch tageweise geschlossen werden, weil es etwa zu Ausfällen der Elektronik kam.

Bad-Mitarbeiter "ertragen Kritik mit Engelsgeduld"

Das ist ärgerlich, vor allem, weil die Stadtgemeinde für die Errichtung des Bades bewusst einen Generalunternehmer beauftragt sowie mit renommierten Firmen und einem anerkannten Architekten zusammengearbeitet hat. Dennoch: „Es bleibt jetzt an uns und vor allem an den Mitarbeitern des Bads hängen - die ertragen alles mit einer Engelsgeduld“, denkt Lobner an die viele Kritik, die auf Gemeinde und Mitarbeiter einprasselt - vor allem in den Sozialen Medien.

Jetzt sitzt der Gemeinde schon die Zeit im Nacken: Das Regionalbad ist als dritter Turnsaal des angrenzenden – und neu errichteten – Konrad Lorenz Gymnasiums konzipiert, darum beteiligte sich der Bund an den Baukosten. Die Sommerpause ist bald vorbei, Schulen und auch Vereine wollen das Bad wieder nutzen, die Nachfrage steigt stetig. „Wir haben Anfragen von Schulen aus anderen Bezirken“, sagt Gmeindl.

Kindergeburtstage im Regionalbad mussten abgesagt werden

Das Angebot außerhalb des Schul- und Vereinsbetriebs ist groß: Es gibt eine Tauchschule, das Babyschwimmen „Babysplash“ werde extrem gut angenommen. Jetzt gibt es auch eine Schwimmschule, die innerhalb von vier Wochen ausgebucht war. „Schwimmschulen sind für Kinder wichtig, darum war es uns wiederum wichtig, Kurse anzubieten“, denkt Max Beck an die sich häufenden Badeunfälle.

Kindergeburtstage werden ebenfalls gern im Bad gefeiert. „Wir mussten schon zwei absagen“, tut dies dem Bademeister besonders leid. Abgesagt wurde auch der Regionstag. An diesem haben die Bürger jener Gemeinden, die sich finanziell am Regionalbad beteiligen, freien Eintritt. Das sei alles andere als erfreulich, betont der Stadtchef, aber: „Wir sind machtlos.“

