Reisigtausch Gänserndorfer Inhalatorium muss zwei Tage geschlossen werden

Das Gänserndorfer Inhalatorium hinter dem Rathaus wurde von der Gemeinde errichtet. Foto: Schindler

D as Gänserndorfer Inhalatorium kann am 31. Juli ganztägig und am 1. August bis 16 Uhr von Gästen nicht benützt werden. Grund: Das Tannenreisig muss von der Gemeinde getauscht werden.

Zur Erinnerung: Das von der ehemaligen Kneipper-Obfrau Ilse Helm initiierte Inhalatorium wurde im Juni des Vorjahres eröffnet. Dabei handelt es sich um einen Holzpavillon, der durch seine besondere Atemluft zu mehr Wohlbefinden beitragen kann. Das über das Tannenreisig tropfende Solewasser reichert die Luft mit Salz an, die dann schleimlösend, reizlindernd und entzündungshemmend wirkt. Ein Aufenthalt im Inhalatorium kann auch bei Allergien, Herz-Kreislauf- und Gefäßerkrankungen helfen und wird nach körperlicher Anstrengung zur Erholung geschätzt. Die freigesetzten ätherischen Öle tun der Seele ebenso gut. Die Anlage ist täglich von April bis Oktober in der Zeit von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Für die Benützung des Inhalatoriums ist 1 Euro zu entrichten. Eintrittstickets sind am Kassenautomat beim Eingangsbereich erhältlich. Besitzer einer Gänserndorf-Card bzw. -App können die Anlage vier Mal pro Kalenderjahr direkt über den Scanner mittels Barcodes gratis benützen.