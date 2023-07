100 Tage Landtagsabgeordneter: „Jetzt geht's mit Vollgas weiter!“

Seine ersten 100 Tage als Landtagsabgeordneter beschreibt René Zonschits als intensiv. Fremd ist dem Ollersdorfer das politische Geschäft aber nicht: Dem Gemeinderat von Angern an der March gehört der Sozialdemokrat seit 2010 an, dort ist der 37-Jährige seit 2020 auch Vizebürgermeister.

Was für den zweifachen Vater neu ist, ist die Rolle der Opposition. In Angern regiert die SPÖ absolut, hat 19 der 23 Sitze im Gemeinderat inne. „Es war schon eine Umstellung“, gibt der Landtagsabgeordnete im NÖN-Gespräch zu, denn: „Daheim kannst du gestalten, im Land derzeit nur Ideen einbringen.“ Und diese würden oft leider nicht von den Regierungsparteien gehört werden: „Das ist in der Opposition wohl so …“

„Perfektes Gesprächsklima“ zwischen den drei Landtagsabgeordneten des Bezirks

Die größte Überraschung in den ersten 100 Tage als Landtagsabgeordneter war, „dass wir nicht in einer Koalition sind“. Die ÖVP schloss ein Arbeitsübereinkommen mit der FPÖ. „Eine Zwangsehe“, meint Zonschits.

Eine Zusammenarbeit mit der SPÖ würde sicherlich anders verlaufen. Warum? „Wir sind den täglichen Kontakt mit der ÖVP gewohnt“, spricht er von „44 hervorragenden Bürgermeistern“ im Bezirk Gänserndorf. Natürlich habe jeder seine eigene Ideologie, doch in der Sache sei man sich einig. Bestes Beispiel hierfür seien die S1 und die S8. „Da bleiben wir geschlossen hart, da passt kein Blatt zwischen uns drei Abgeordnete“, kann sich Zonschits auf die beiden anderen Landtagsabgeordneten im Bezirk, René Lobner (ÖVP) und Dieter Dorner (FPÖ), verlassen.

Das Gesprächsklima mit den beiden beschreibt er als perfekt. „Auch im Land passt die Gesprächsbasis. Es geht ja darum, das Leben für die Menschen zu verbessern.“ In Bezug auf den Lobautunnel und die Marchfeld-Schnellstraße ist Zonschits froh, dass sich SPÖ, ÖVP und FPÖ auch im Landtag zum Bau bekannt haben. „Das war schon ein wichtiges Zeichen.“

Es ist ein Privileg, einer von 56 Landtagsabgeordneten zu sein. Das darf man nie vergessen. René Zonschits, Landtagsabgeordneter der SPÖ

Worin sieht er den größten Unterschied zwischen Lokal- und Landespolitik? „Lokal geht es viel mehr um die Sache und die Menschen, was logisch ist, weil die ja jeden Tag direkt vor dir stehen.“ Im Land herrsche, zumindest bei einigen Politikern, die Ideologie vor. Für den Ollersdorfer ist es darum wichtig, die Bodenhaftung nicht zu verlieren. Davor sei man seiner Meinung nach als Lokalpolitiker eher gefeit, denn: „Das, was ich in der Gemeinde in der Früh entscheide, muss ich am Abend im Wirtshaus vertreten und rechtfertigen.“ Als reiner Landespolitiker müsse man das seltener.

Zonschits ist gern Abgeordneter und glücklich, wenn sein Tag voller Termine ist. „Ich bin viel im Bezirk unterwegs, ich will unbedingt vermeiden, dass die Leute sagen: ,Der kommt ja nur vor der Wahl.‘“ Im Bezirk unterwegs zu sein, mache ihm sehr viel Spaß. „St. Pölten nicht immer“, gibt er zu, aber: „Wenn du dann heim fährst, dann weißt du, wofür du es machst.“ Zonschits ergänzt: „Es ist ein Privileg, einer von 56 Landtagsabgeordneten zu sein. Das darf man nie vergessen.“

René Zonschits ist mit voller Power als Abgeordneter unterwegs

Für Zonschits ist jedenfalls klar: „Ich bin immer noch der gleiche René, der beim Feuerwehrfest das Schnitzel serviert“, stellt er so sicher, nicht abzuheben. Zusätzlich orientiert sich der 37-Jährige an Vorbildern wie Otto Pendl: „Er war ein Politiker der alten Schule. Er hat was weitergebracht und dort angesetzt, wo der Schuh drückt“, erinnert er sich an den ehemaligen SPÖ-Nationalratsabgeordneten, der im November 2021 verstarb. Bei dieser Erinnerung muss Zonschits schmunzeln: „Wenn Otto im Parlament gesprochen hat, dann war es still.“ Pendl war für ihn einer, der „für die Leute das Beste herausgeholt hat, nicht für die Parteipolitik“.

Als weiteres Vorbild nennt Zonschits seine Vorgängerin Karin Renner. Ihr ist er besonders dankbar. Renner war Dritte Landtagspräsidentin und Bezirksvorsitzende. Die Geschicke der SPÖ legte sie im Bezirk in Zonschits' Hände. „Sie hat ihr eigenes Ansinnen hintangestellt, weil sie nicht mehr die Power wie früher hat“, zollt ihr ihr Nachfolger Respekt. Der ist noch voller Power und Motivation, denn: „Die ersten 100 Tage waren nur zum Eingewöhnen, jetzt geht’s erst richtig los und mit Vollgas weiter.“