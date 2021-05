Die vom Böhmenkönig Přemysl Ottokar II. gegründete Stadt Marchegg gilt als die größte befestigte Anlage ihrer Zeit in Mitteleuropa. Der Bau und die Situierung der Kirche sind in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Gründungskonzept zu sehen. Alle wesentlichen Linien der Stadtummauerung treffen sich im Presbyterium: Das Gotteshaus ist also Zentrum der riesig dimensionierten Stadtanlage.

Neben der teilweise erhaltenen Stadtmauer ist die gotische Kirche das wichtigste Baudenkmal aus der ottokarischen Gründungszeit um 1260. „Die Erhaltung dieser bedeutenden Kirche ist nicht nur für Pfarre und Diözese, sondern aus historischen Gründen sicher auch für Land und Bund relevant“, schreibt der Marchegger Franz Hubek über das Gebäude.

Renovierung auch zur Erhaltung des Gebäudes

Zur Erhaltung des Gebäudes und im Hinblick auf die für 2022 geplante Landesausstellung in Marchegg sind die Erzdiözese, das Land NÖ, die Stadtgemeinde und auch die Pfarre übereingekommen, eine umfangreiche Renovierung der Stadtpfarrkirche zur Hl. Margareta durchzuführen.

Das Bundesdenkmalamt stellte an der gesamten Fassade, besonders bei den Fenstern der Apsis, erhebliche Schäden fest. Eine rasche Renovierung ist daher unumgänglich, um diese langfristig für die Nachwelt zu erhalten. Die letzten nennenswerten Sanierungsarbeiten wurden in den 50er-Jahren – nach dem Stand der damaligen Technik – durchgeführt.

Im Innenraum sind das Ausmalen der Kircheninnenschale, das Reinigen der Natursteinelemente und der Kunstgegenstände vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 553.000 Euro – 420.000 für die Außensanierung und 133.000 für die Innensanierung. Dabei wird natürlich große Rücksicht auf das historische Material genommen und mit äußerster Vorsicht vorgegangen. Seit etwa einem Jahr wird mit Unterstützung des Bauamtes der Erzdiözese Wien an der Finanzierung für das große Projekt gearbeitet. „Dank der Fördergelder des Bundesdenkmalamts, des Landes NÖ, der Erzdiözese Wien, der Stadtgemeinde Marchegg und des Beitrag der Pfarre sind wir diesem Vorhaben einen großen Schritt nähergekommen.

Leider fehlen noch 75.000 Euro, die wir durch Spenden aufbringen müssen“, bittet Pfarrer Antal Jankovich um Unterstützung. Es gibt ein Spendenkonto bei der Marchfelder Bank, lautend auf die Pfarrgemeinde Marchegg. IBAN: AT09 4211 0502 5689 0001, Verwendungszweck „Renovierung Stadtkirche“.