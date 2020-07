Acht Windräder im Windpark Prinzendorf drehen sich nicht mehr: Sie wurden in den vergangenen acht Wochen abgebaut, letzte Woche erfolgte der Spatenstich für zehn neue Anlagen, die stattdessen errichtet werden. Es handelt sich dabei um Windräder der Vier-Megawatt-Klasse, welche doppelt so leistungsfähig wie die alten sind.

Das Verfahren, das die Firma Windkraft Simonsfeld in Prinzendorf anwendet, ist als „Repowering“ bekannt. Die abgebauten „Vestas V80“ sind laut Markus Winter, dem technischen Geschäftsleiter der Windkraft Simonsfeld, allerdings noch lange nicht schrottreif: „Sie befinden sich auch nach 18 Betriebsjahren in technisch ausgezeichnetem Zustand und werden an neuen Aufstellungsorten – voraussichtlich in Polen und Kasachstan – neu errichtet und weiterhin Windstrom produzieren können.“

Für Bürgermeister Helmut Arzt ist das Projekt nicht nur ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz, sondern auch für die Gemeindefinanzen bedeutsam: „Dieser Windpark ist ein wertvoller Beitrag zur sauberen Energiegewinnung und sichert der Gemeinde, aufgrund des angenehmen Nebeneffekts langfristiger Einnahmen, einen geordneten Haushalt“, sagt der Ortschef.

Punkto Energieversorgung biete die neuen Anlagen den Vorteil, dass sie leistungsfähiger sind: „Wir erwarten an diesem Standort von den zehn neuen Vestas-V136-Anlagen eine Jahresproduktion von insgesamt rund 110 Mio. Kilowattstunden. Das entspricht dem jährlichen Strombedarf von rund 28.000 Haushalten“, erklärt Geschäftsleiter Winter. Ende 2021 sollen sich die Rotoren der neuen Maschinen bereits drehen.