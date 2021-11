Markus Mentl-Weigl: „Will mehr Schutzwege in Deutsch-Wagram“

Nachdem der Infrastrukturbereich durch die Neuwahl von ÖVP-Bürgermeisterin Ulla Mühl-Hittinger vakant war, wurde Markus Mentl-Weigl zum Stadtrat gewählt (die NÖN berichtete). Er übernimmt damit einen der größten Bereiche in der Stadtregierung.

Mentl-Weigl ist verheiratet, hat drei Kinder und lebt seit vier Jahren in Deutsch-Wagram, wo seine Wurzeln mütterlicherseits liegen und er auch den Großteil seiner Kindheit verbrachte. „Ich lebe nicht nur hier, sondern fühle mich auch als Deutsch-Wagramer“, so der Stadtpolitiker. Hauptberuflich ist der gelernte EDV-Techniker „IT Projekt Manager“ in einem der größten Telekommunikations-Unternehmen Österreichs.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

„Wichtige Bereiche, die wir angehen müssen, sind Verkehrs-Sicherheitsmaßnahmen, darunter zum Beispiel Schutzwege, die von Kindern und Jugendlichen täglich genutzt werden. Aber auch die Straßenbauplanung und ein Verkehrskonzept für die Stadt sind erforderlich. Dringenden Handlungsbedarf gibt es auch beim Bauhof, der jetzt schon nicht mehr dem Standard entspricht und nicht die erforderliche Größe hat“, erläutert der Politiker.

Eine gute Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen möchte Mentl-Weigl forcieren, um das bestmögliche Ergebnis für die Stadtgemeinde zu erzielen.