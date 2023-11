Fachschule Obersiebenbrunn forscht an innovativer Bewässerung

Mit den klimatischen Veränderungen steht die Landwirtschaft vor großen Herausforderungen. Dazu zählen Trockenphasen, die durch vermehrt auftretende lokale Starkregen unterbrochen werden.

Zudem verzeichnet man im Marchfeld einen Rückgang der Niederschläge. An der Landwirtschaftlichen Fachschule (LFS) Obersiebenbrunn wird daher an innovativen Lösungen für ein effizientes Bewässerungsmanagement geforscht. Erste Ergebnisse sehen einen Zusammenhang zwischen verfügbaren Wasservorräten, der Form der Bodenbearbeitung und der Bewässerungstechnik.

„Die Bewässerung ist in engem Zusammenhang mit der jeweiligen Kultur und der Bearbeitung des Bodens zu sehen. So kann das Wasser zwar bei intensiver Bodenbearbeitung rascher in den oberen Teil der Krume eindringen, bleibt aber bei reduzierten Formen der Bearbeitung in höherem Maße für die Pflanzen verfügbar“, informiert Versuchsleiter Arno Kastelliz: „Zudem zeigen Feldversuche, dass die Bewässerung mittels smarter Steuersysteme am besten funktioniert.“

Mittels Sensoren wird der Wassergehalt im Boden gemessen und über solarbetriebene Messstationen in Echtzeit übertragen. Auf der Website der LFS Obersiebenbrunn www.lfs-obersiebenbrunn.ac.at sind die Daten abrufbar. Fällt etwa der Bodenwassergehalt unter 100 Centibar, wird empfohlen, mit der Bewässerung zu beginnen.

Die Bewässerung ist im Marchfeld von großer Bedeutung, weil die klimatische Wasserbilanz – die Differenz aus Niederschlag und Verdunstung – während der Vegetationsperiode negativ ist. Der durchschnittliche Niederschlag liegt hier bei 552 mm, während die Verdunstung 906 mm beträgt. Die Differenz gilt es, mit der Bewässerung auszugleichen.