Im Eisenbahnmuseum Heizhaus arbeiten fast ausschließlich ehrenamtliche Helfer. Das ganze Jahr über werden die Fahrzeuge in Schuss gehalten, im Sommer werden Führungen und Events organisiert.

Aus dieser großen Gruppe haben sich im Jahr 2020 einige junge Leute zusammengefunden, die sich auf die Reparatur und Restaurierung von Dampflokomotiven spezialisiert haben. Der Jüngste ist Lukas Melnitzky mit 13 Jahren, der Älteste Manuel Dreger mit 26. In Summe besteht das Team aus 12 Personen unter der Leitung von Igor Jaworski. Das „Young Steam Team“, so nennt sich die Gruppe, verbringt ihre Freizeit durchwegs im Heizhaus. In rund 6.000 Arbeitsstunden haben sie die Lokomotive 97.208 — sie verrichtete den schweren Dienst auf dem Zahnradabschnitt der Erzbergbahn bis 1978 — nach neun Jahren Stillstand wieder betriebsfähig gemacht.

Nach dem das Dampfross (Baujahr 1892) nun wieder auf dem Museumsgelände schnauft wie in seinen besten Jahren, widmet sich das „Young Steam Team“ nun anderen Projekten. Eines davon ist zum Beispiel die neu eröffnete Museumsbahn von Bad Pirawarth nach Sulz-Nexing (die NÖN berichtete). Dort sind sie mit voller Enthusiasmus dabei. Außerdem gibt es im Museum jede Menge alter Dampfrösser, die es wert wären, sie der Nachwelt zu erhalten.

Weitere Restaurierungen werden also ins Auge gefasst. „Ich finde es toll, dass die junge Generation sich so intensiv mit den Veteranen der Schiene beschäftigt, sich handwerklich weiterbildet und nicht nur vor dem Computer sitzt“, meint Museums-Kurator Rupert Gansterer. Und weiter: „Das Team hält zusammen wie Pech und Schwefel und ist voller Begeisterung bei der Arbeit im Museum.“