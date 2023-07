Am Freitag der Vorwoche kam es gegen 17.30 Uhr auf der Grenzstraße in Höhe Nummer 193 zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Der Biker wurde dabei verletzt und nach Erstversorgung durch das Rote Kreuz in ein Krankenhaus gebracht. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle und stellten die Fahrzeuge verkehrssicher ab.