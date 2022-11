Mopedlenker bei Kollision mit Pkw in Gänserndorf schwer verletzt

Eine 39-jährige Autofahrerin hatte das Zweirad beim Einbiegen in eine Kreuzung übersehen. Der 48-Jährige wurde nach Polizeiangaben per Notarztwagen in ein Krankenhaus transportiert.

