„Stress und Leid kannst du nicht im Lehrsaal trainieren“

Wenn Radfahrer in Vierer-Grüppchen mit Notfallausrüstung in und rund um Orth an der Donau unterwegs sind, ist klar: „ride and rescue“ ist angesagt. Bei diesem notfallmedizinischen Wettbewerb, der von „Rescue“, dem Verein zur Förderung der Notfallmedizin, in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz organisiert wird, wird der Ernstfall auf besondere Weise trainiert.

Insgesamt sind es 15 Szenarien, die die 29 Teams vergangenen Samstag bewältigen mussten. Das Besondere: Sie mussten mit ihren Fahrrädern zum Einsatzort gelangen. „Am Ende des Tages sind sie 45 Kilometer gefahren – wenn sie sich nicht verfahren“, erzählt Berndt Schreiner, der ärztliche Leiter des Rettungsdienstes des Roten Kreuzes. Diese sportliche Belastung simuliere einen Einsatztag. Nicht nur Sanitäter, auch Ärzte oder Medizinstudenten formierten sich zu Mannschaften, um an „ride and rescue“ teilzunehmen.

Eine schwangere Frau und ein leicht überforderter Ersthelfer

Schreiner hat diesen Bewerb ins Leben gerufen. Warum dieser so wichtig ist? „Es gibt Dinge, die du im Lehrsaal nicht vermitteln kannst. Wie Stress und Leid“, weiß der Notfallmediziner. Bei den Stationen, die aus dem Leben gegriffen sind, müssen die Teams einen kühlen Kopf bewahren und Entscheidungen treffen.

Eine Station mit dem klingenden Namen „troubled water“ hatte es in sich: Das Rettungsteam wurde mit dem Feuerwehrboot über die Donau zum Einsatzort gebracht. Die Übung: Bei einer schwangeren Frau hatten die Wehen eingesetzt. Der Ersthelfer wurde via Funk angeleitet, was zu tun ist. Dieser wurde von einem erfahrenen Rotkreuz-Mitarbeiter gespielt, der sichtlich Spaß hatte, die Teams aus der Reserve zu locken; etwa, als er anbot, die Nabelschnur durchzubeißen, weil er das so einmal in einem Film gesehen hatte.

„Es soll ja auch Spaß machen“, betont Schreiner, dass die Zufriedenheit der Teilnehmer, die übrigens aus drei Staaten kamen, im Vordergrund stehe. Wichtig ist ihm auch, dass alle Einsatzorganisationen eingebunden sind. „Es funktioniert nur gemeinsam.“ Darum waren neben dem Verein selbst auch das Rote Kreuz NÖ, 144-Notruf NÖ, der Arbeiter-Samariterbund NÖ, die Johanniter-Unfallhilfe und der Bundesverband Rettungsdienst aktiv mit dabei, die Veranstaltung wurde außerdem von den Freiwilligen Feuerwehren der Region sowie zahlreichen Unternehmen unterstützt.

Damit meint er nicht nur das Retten an sich, sondern den gesamten Bewerb: „Ich bin hier aufgewachsen und kenn hier jeden. Darum funktioniert es so gut“, weiß Schreiner. So gab’s auch beim Jagdleiter daheim eine Station mit realistischem Szenario: Eine Jägerin erlitt einen Herzinfarkt, während sie einen Hirsch aufbrach, rutschte mit dem Messer ab und stach es sich in den Oberschenkel. Die Herausforderung für die Rettungsteams: Sie durften sich nicht von der Stichwunde ablenken lassen und mussten den Herzinfarkt diagnostizieren. Damit die Wunden auch echt aussehen, waren sogenannte Realistiker am Werk, die das Schminken übernommen hatten.

Jede Station wurde bewertet, darum ging es nicht vorrangig um Zeit, sondern, dass strukturiert gearbeitet und deeskaliert wurde.

„Das Niveau der Teams ist wirklich sehr gut“, war der Tenor der Beobachter bei den Stationen. Die Einsatz-Teams waren trotz Anstrengungen ebenfalls glücklich: „Das ist eine super Sache und eine außergewöhnliche Übung.“ Schreiner freut sich über das Lob: „Das ist unsere Benchmark, dass alle zufrieden sind.“ Davon überzeugte sich auch der Präsident des Roten Kreuzes, Josef Schmoll, der beeindruckt war, was Schreiner mit seinem Team hier bereits zum elften Mal auf die Beine gestellt hat.

Die Gewinner in der Kategorie „Basic Life Support (BLS)“:

1. Platz: „Needle Ninja Turtles“ mit Sebastian Ranftl, Thomas Rinnhofer, Michael Burgstaller und Jakob Riepl aus Mistelbach.

2. Platz: „Tempora(d)lis“: Günther Porsch, Andreas Barth, Christoph Veigl und Julian Ployl aus Horn.

3. Platz: „Notfallsanitäter NKR - Notkompetenz Radfahren“: Bianca Fellner, Patrick Kalousek, Lukas Axmann und Martin Sofka aus Gänserndorf.

Die Gewinner in der Kategorie „Advances Life Support (ALS)“:

1. Platz: „Ehrliche Riders“: Florian Gallob, Jekaterina Baumgartner, Carola Tamm und Clemens Ehrlich aus Graz.

2. Platz: „Giro de Hongrie“: Mate Barcsa, Martin Marton, Peter Kelemen und Patric Lausch aus Ungarn.

3. Platz: „Staying Alive“: Bernhard Kowalski, Jacob Rockstroh, Elena Noé und Johannes Leopold aus Graz.