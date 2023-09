Feines Essen, Lesehappen und Rossmann hautnah

Vor 20 Jahren recherchierte die Auersthalerin Eva Rossmann für ihren Gastro-Krimi „Ausgekocht“. Damals kochte sie zwar gerne, hatte aber keine Ahnung, wie es in einer Gastro-Küche tatsächlich zu geht. Also tauchte sie ein in die „Alte Schule“ und machte danach dort sogar noch die Köchinnen-Ausbildung. „Ich habe viel von Manfred Buchinger gelernt“, gesteht die Autorin: „Deshalb hab‘ ich das Buch auch dem besten Koch gewidmet.“

„Alles ist relativ“, kommentiert das Lob der Küchenmeister: Denn aus seinem Kirschenbaum wurde im Buch ein Apfelbaum, der dann auch namensgebend für das Roman-Wirtshaus war. Dass der Wirt in diesem Lokal eine Hommage an Buchinger ist, versteht sich von selbst.

„Fine Dying ist eine Liebeserklärung an diese wahnsinnige Küchenwelt“, gesteht Rossmann, die immer noch in der „Alten Schule“ mitkocht. Welcher Koch-Typ sie ist? „Ein Freak. Ich hab‘ eh genug zu tun - und tu’s trotzdem.“

Und damit alles nicht zu trocken bei der Buchpräsentation wurde, gab es Lesehappen - vor allem von spannenden Passagen, die im „Apfelbaum“ bzw. in der „Alte Schule“ spielen, und dazwischen Köstlichkeiten aus Buchingers Küche. Er übernahm übrigens in der Altersphase seines Wirtedaseins nicht nur die Küche, sondern auch das Service – der Personalmangel in der Gastronomie macht sich eben bemerkbar. Und: Es gab auch einige der Speisen, beispielsweise das „Gefüllte Hendl nach Oma-Art“, die im Buch vorkommen – in der Interpretation von Manfred Buchinger.

Unter den Gästen: Mariann Unterluggauer, die Eva Rossmann bei der Recherche zum aktuellen Buch viel Wissen über Künstliche Intelligenz vermittelt hatte, sowie Katharina und Matthias Döllinger: Das Winzerpaar aus Auersthal hatte Rossmanns Krimi wieder einen Wein gewidmet.